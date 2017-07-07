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7 июля 2017, 11:55 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Есмантович: Григоренко подписали на три сезона, Капризов останется в России

Президент московского клуба КХЛ ЦСКА Игорь Есмантович объявил, что с нападающими Михаилом Григоренко и Кириллом Капризовым заключены соглашения на три года.

На этот же срок был подписан контракт с защитником Никитой Нестеровым.

«Наши переговоры с Капризовым сейчас находятся на такой стадии, что мы понимаем, что Кирилл останется в России ещё на три года. Что касается Михаила Григоренко, то он также подписал контракт на три сезона», — передаёт слова Есмантовича корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.

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