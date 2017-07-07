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7 июля 2017, 11:42 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Никита Нестеров подписал контракт с ЦСКА на три года

Обновлено: 12:12
Тема: Переходы КХЛ 2016/2017

Защитник Никита Нестеров заключил соглашение со столичным ЦСКА на три года.

Защитник Никита <span class=error>Нестеров</span> заключил соглашение со столичным ЦСКА на три года. Увеличить
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Об этом на открытой тренировке «армейского» клуба сообщил президент клуба Игорь Есмантович. Ранее стало известно, что челябинский «Трактор» обменял права на Нестерова в ЦСКА.

24-летний Нестеров перешёл в «Монреаль» из «Тампа-Бэй Лайтнинг» в прошлом сезоне. Он сыграл за новую команду 13 матчей, отметившись одной заброшенной шайбой и четырьмя передачами при показателе полезности «+3». Всего в НХЛ россиянин провёл три сезона, на его счету 132 матча, в которых он набрал 33 (9+24) балла при показателе полезности «0».

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