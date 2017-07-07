«Ак Барс» объявил о подписании контракта с хоккеистом Зариповым

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Срок соглашения с 36-летним форвардом рассчитан на два года. 30 апреля у игрока истек контракт с магнитогорским «Металлургом».

Зарипов уже выступал за «Ак Барс» с 2001 по 2013 год. В составе команды он стал чемпионом России (2006) и обладателем Кубка Гагарина (2009, 2010). Хоккеист последние четыре сезона провел в магнитогорском «Металлурге», дважды выиграв Кубок Гагарина (2014, 2016).

В составе сборной России Зарипов трижды побеждал на чемпионатах мира (2008, 2009, 2014).