«Ак Барс» объявил о подписании контракта с хоккеистом Зариповым
Тема: Переходы КХЛ 2016/2017
МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Казанский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Ак Барс» объявил о подписании контракта с нападающим Данисом Зариповым. Об этом сообщает
пресс-служба клуба.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Срок соглашения с 36-летним форвардом рассчитан на два года. 30 апреля у игрока истек контракт с магнитогорским «Металлургом».
Зарипов уже выступал за «Ак Барс» с 2001 по 2013 год. В составе команды он стал чемпионом России (2006) и обладателем Кубка Гагарина (2009, 2010). Хоккеист последние четыре сезона провел в магнитогорском «Металлурге», дважды выиграв Кубок Гагарина (2014, 2016).
В составе сборной России Зарипов трижды побеждал на чемпионатах мира (2008, 2009, 2014).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter