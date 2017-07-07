Форвард «Салавата» Игорь Макаров готовится приступить к тренировкам
Нападающий «Салавата Юлаева» Игорь Макаров прилетел в Уфу и готовится приступить к тренировкам.
Об этом информирует «БИЗНЕС Online». 19 ноября 2016 года в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с ХК «Сочи» хоккеист уфимской команды получил травму,
По информации издания, помимо Макарова, в Уфу прилетели Антон Лазарев, Евгений Бодров и Евгений Коротков. Сообщается, что данные хоккеисты уфимской команды провели первую тренировку на льду.
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