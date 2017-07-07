Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/30312116/
7 июля 2017, 10:27 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Действующий чемпион ВХЛ Севостьянов перешёл в «Автомобилист»

Обновлено: 8:46
Тема: Переходы КХЛ 2016/2017

«Автомобилист» заключил двусторонний (МХЛ/КХЛ) контракт с действующим обладателем Братины защитником Александром Севостьяновым.

Об этом информирует официальный сайт уральской команды. Соглашение между игроком и клубом рассчитано на два года.

Хоккеист является воспитанником «Юности» и московского «Динамо». В МХЛ защитник провёл 100 матчей, набрал 24 (4+20) очка. В прошлом сезоне Севостьянов дебютировал в команде ВХЛ «Динамо Балашиха», с которой стал обладателем Братины. В 27 матчах в ВХЛ он набрал 5 (0+5) очков при показателе полезности «+7».

Автомобилист
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Есмантович: Переговоры ЦСКА и «Трактора» по хоккеисту Нестерову скоро завершатся

Есмантович: Переговоры ЦСКА и «Трактора» по хоккеисту Нестерову скоро завершатся

МОСКВА, 7 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Переговоры между ЦСКА и «Трактором» по передаче прав армейскому клубу на 24-летнего хоккеиста Никиту Нестерова находятся в завершающей стадии. Об этом ТАСС сообщил президент московского клуба Игорь Есмантович.
Еще 7 новостей  Все новости
13 июня

Тренируйся, как Шарапова: 5 слагаемых чемпионства

Популярный антистресс: 5 фактов о спиннере

Халк изобразил тот же жест, который сделали Кокорин и Дзюба. ФОТО