Sochi Hockey Open и ещё 4 лучших предсезонных турнира этого лета в КХЛ

Sochi Hockey Open

Один из самых захватывающих предсезонных турниров пройдёт на побережье Чёрного мора. Уже в начале августа мы увидим, на что способен СКА без Шипачёва и Дадонова, в каком звене найдётся место Калинину, выздоровеет ли Войнов и с кем в паре сыграет Гавриков. Интересно будет посмотреть, как «Магнитка» справится в защите без Антипина, Береглазова и Ли. Узнаем, что сотворил за несколько месяцев в Китае Майк Кинэн.

Кроме того, в Сочи приедет сборная Канады, по слухам, с составом, приближённым к олимпийскому. В последний момент от участия в сочинском турнире отказался ЦСКА, «армейцев» заменит олимпийская сборная России. Можно считать, что подготовка к Пхёнчхану стартует через месяц.

Кубок президента Республики Казахстан

В восьмой раз пройдёт международный турнир «Кубок президента Республики Казахстан». Можно смело сказать, что в этом году состав подобрался самый представительный за всю историю. Впервые в Астану прибудет «Давос», занявший в прошлом сезоне пятое место в регулярном чемпионате швейцарской национальной лиги.

Хозяева турнира попробуют повторить прошлогодний успех, однако удастся ли это сделать без Боченски и Бойда? Каким предстанет «Авангард» Скабелки без Бурдасова, но с Кугрышевым и Кошелевым? Значительно обновилась команда и у Андрея Назарова. «Нефтехимик» в это межсезонье покинуло 17 человек и почти столько же пришло. Скромнее вёл себя на трансферном рынке «Трактор», но с Вишневским и Бэйленом оборона челябинцев станет только надёжнее. Не спешит укреплять состав и «Адмирал». В первом раунде плей-офф прошлого сезона «Барыс» выиграл у «Трактора», а «Авангард» у «Адмирала». В Астане команды наверняка попробуют взять реванш.

Мемориал Ромазана

Турнир, посвящённый памяти директора Магнитогорского металлургического комбината Ивана Ромазана, проводится с 1992 года. Рекордсменом по победам, является конечно же, местный «Металлург».



На этот турнир вместо победителя прошлогоднего «Авангарда» в Магнитогорск приедет «Куньлунь». Майк Кинэн, несколько лет отработавший в «Металлурге», постарается не упасть в грязь лицом перед знакомой публикой. А чем не вызов для Ильи Воробьёва — постараться обыграть своего бывшего наставника? Не затеряются и «Трактор» с «Сибирью», которые не в первый раз будут выступать на мемориале Ромазана.

Кубок Губернатора Нижегородской области

Солидный состав собрался и на турнире в Нижнем Новгороде. В этот раз команде Петериса Скудры будет крайне непросто выиграть. Устроивший оптовые закупки и не жалеющий средств «Автомобилист» захочет доказать, что на Урале появился ещё один топ-клуб. Сменивший вратарей и потерявший Капризова «Салават» с финским тренером Вестерлундом попробует жить по-новому. Результаты трансферной политики Леонида Вайсфельда могут быть видны уже на предсезонных турнирах.



Новая жизнь с новым тренером и новыми легионерами началась и у «Спартака». Состав у красно-белых позволяет рассчитывать как минимум на выход в плей-офф КХЛ, но доказывать свою силу нужно уже сейчас. А вот «Ак Барс» в межсезонье заполучил у «Кузни» семь игроков и освободился от Михаила Варнакова, получавшего 100 млн рублей в год. Кроме того, в Казань возвращается Данис Зарипов, с ним команда Билялетдинова точно будет претендовать на высокие места. Шестым участникам Кубка губернатора Нижегородской области стал новокузнецкий «Металлург», готовившийся к сезону в ВХЛ. Матчи с участниками более сильной лиги «Кузне» точно не помешают.

Мемориал Виктора Блинова