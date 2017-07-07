Sochi Hockey Open и ещё 4 лучших предсезонных турнира этого лета в КХЛ
Прообраз олимпийской сборной Канады в Сочи, швейцарцы в Астане, старые друзья в Магнитогорске — где пройдут самые интересные турниры лета.
Sochi Hockey Open
Один из самых захватывающих предсезонных турниров пройдёт на побережье Чёрного мора. Уже в начале августа мы увидим, на что способен СКА без Шипачёва и Дадонова, в каком звене найдётся место Калинину, выздоровеет ли Войнов и с кем в паре сыграет Гавриков. Интересно будет посмотреть, как «Магнитка» справится в защите без Антипина, Береглазова и Ли. Узнаем, что сотворил за несколько месяцев в Китае Майк Кинэн.
Кроме того, в Сочи приедет сборная Канады, по слухам, с составом, приближённым к олимпийскому. В последний момент от участия в сочинском турнире отказался ЦСКА, «армейцев» заменит олимпийская сборная России. Можно считать, что подготовка к Пхёнчхану стартует через месяц.
Кубок президента Республики Казахстан
В восьмой раз пройдёт международный турнир «Кубок президента Республики Казахстан». Можно смело сказать, что в этом году состав подобрался самый представительный за всю историю. Впервые в Астану прибудет «Давос», занявший в прошлом сезоне пятое место в регулярном чемпионате швейцарской национальной лиги.
Хозяева турнира попробуют повторить прошлогодний успех, однако удастся ли это сделать без Боченски и Бойда? Каким предстанет «Авангард» Скабелки без Бурдасова, но с Кугрышевым и Кошелевым? Значительно обновилась команда и у Андрея Назарова. «Нефтехимик» в это межсезонье покинуло 17 человек и почти столько же пришло. Скромнее вёл себя на трансферном рынке «Трактор», но с Вишневским и Бэйленом оборона челябинцев станет только надёжнее. Не спешит укреплять состав и «Адмирал». В первом раунде
Мемориал Ромазана
Турнир, посвящённый памяти директора Магнитогорского металлургического комбината Ивана Ромазана, проводится с 1992 года. Рекордсменом по победам, является конечно же, местный «Металлург».
На этот турнир вместо победителя прошлогоднего «Авангарда» в Магнитогорск приедет «Куньлунь». Майк Кинэн, несколько лет отработавший в «Металлурге», постарается не упасть в грязь лицом перед знакомой публикой. А чем не вызов для Ильи Воробьёва — постараться обыграть своего бывшего наставника? Не затеряются и «Трактор» с «Сибирью», которые не в первый раз будут выступать на мемориале Ромазана.
Кубок Губернатора Нижегородской области
Солидный состав собрался и на турнире в Нижнем Новгороде. В этот раз команде Петериса Скудры будет крайне непросто выиграть. Устроивший оптовые закупки и не жалеющий средств «Автомобилист» захочет доказать, что на Урале появился ещё один
Новая жизнь с новым тренером и новыми легионерами началась и у «Спартака». Состав у
Мемориал Виктора Блинова
Турнир памяти олимпийского чемпиона Виктора Блинова проводится с 1982 года и является одним из старейших. В 2015 и 2016 годах турнир не проводился
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