Есмантович: Переговоры ЦСКА и «Трактора» по хоккеисту Нестерову скоро завершатся
МОСКВА, 7 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Переговоры между ЦСКА и «Трактором» по передаче прав армейскому клубу на 24-летнего хоккеиста Никиту Нестерова находятся в завершающей стадии. Об этом ТАСС сообщил президент московского клуба Игорь Есмантович.
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В минувшем сезоне Нестеров провел 35 матчей за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй» (3 шайбы + 9 передач) и 15 игр за «Монреаль» (1+4). После истечения срока контракта с «Монреалем» защитник стал неограниченно свободным агентом, поскольку клуб не сделал ему квалификационное предложение. Агент Нестерова сообщил, что игрок принял решение вернуться в Континентальную хоккейную лигу. За «Трактор» он выступал с 2011 по 2013 год.
«Переговоры с “Трактором” находятся в завершающей стадии. Официальная информация поступит позже», — сказал Есмантович.
Ранее ЦСКА заключил трехлетний контракт с форвардом Романом Любимовым, который минувший сезон провел в «Филадельфии».
Нестеров является серебряным и бронзовым призером молодежного чемпионата мира, а также провел один матч за национальную команду на Кубке мира.
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