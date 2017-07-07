Есмантович: Переговоры ЦСКА и «Трактора» по хоккеисту Нестерову скоро завершатся

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В минувшем сезоне Нестеров провел 35 матчей за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй» (3 шайбы + 9 передач) и 15 игр за «Монреаль» (1+4). После истечения срока контракта с «Монреалем» защитник стал неограниченно свободным агентом, поскольку клуб не сделал ему квалификационное предложение. Агент Нестерова сообщил, что игрок принял решение вернуться в Континентальную хоккейную лигу. За «Трактор» он выступал с 2011 по 2013 год.

«Переговоры с “Трактором” находятся в завершающей стадии. Официальная информация поступит позже», — сказал Есмантович.

Ранее ЦСКА заключил трехлетний контракт с форвардом Романом Любимовым, который минувший сезон провел в «Филадельфии».

Нестеров является серебряным и бронзовым призером молодежного чемпионата мира, а также провел один матч за национальную команду на Кубке мира.