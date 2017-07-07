Игроки «Барыса» проходят медицинские тесты
Хоккеисты астанинского «Барыса» проходят медицинские тесты.
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Видимо, что-то случилось...
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Об этом информирует официальный сайт клуба Континентальной хоккейной лиги.
У врачей побывали Роман Старченко, Константин Пушкарёв, Владимир Маркелов, Максим Семёнов, а также новички Даррен Диц, Алексей Маклюков и Дмитрий Шевченко.
В сезоне-2016/17 по итогам регулярного чемпионата КХЛ команда из Астаны заняла пятое место в Восточной конференции. «Барсы» прошли один раунд
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