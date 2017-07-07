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7 июля 2017, 9:23 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Игроки «Барыса» проходят медицинские тесты

Хоккеисты астанинского «Барыса» проходят медицинские тесты.

Хоккеисты <span class=error>астанинского</span> <span class=error>Барыса</span> проходят медицинские тесты. Увеличить
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Об этом информирует официальный сайт клуба Континентальной хоккейной лиги.

У врачей побывали Роман Старченко, Константин Пушкарёв, Владимир Маркелов, Максим Семёнов, а также новички Даррен Диц, Алексей Маклюков и Дмитрий Шевченко.

В сезоне-2016/17 по итогам регулярного чемпионата КХЛ команда из Астаны заняла пятое место в Восточной конференции. «Барсы» прошли один раунд плей-офф, в межсезонье Евгений Корешков сменил Эдуарда Занковца на посту главного тренера.

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