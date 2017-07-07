Чего ждать от нового сезона КХЛ?
В свой 10-й год КХЛ входит робко, спотыкаясь о порог: пока нет ни проекта календаря, ни ясности с количеством участников. Чем живет лига и что нам ждать от нового сезона? Постараемся разобраться.
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Видимо, что-то случилось...
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Красная Армия всех сильней
Обладателем Кубка Гагарина в прошлом году стал питерский СКА, вышибив с узкой турнирной дорожки всех претендентов. Еще одним фаворитом рассматривались другие «армейцы» — московские, которые уже не первый год организовывают поход за «золотым руном», но пока безуспешно. В минувшем сезоне москвичи неожиданно уступили в четвертьфинале «Локомотиву» (которому проиграло и наше «Динамо»), а два года назад в финале не справились со «сталеварами» из славного Магнитогорска.
До 2012 года ЦСКА выглядел худым и бледным, немым укором мозоля глаз всем, кто жил ностальгией по советским временам и
СКА — ЦСКА: битва толстосумов.
Впрочем, как метко замечают аналитики, фигура тренера в нынешнем ЦСКА не главная: клуб этим летом усилился так, что можно выйти в финал Кубка Гагарина вовсе без наставника. Хотя любовь к «Сибири» у ЦСКА все же прослеживается, и она несколько странная. Нынче из этого клуба в Москву перешли сразу пять (!) игроков, в том числе главные звезды — Шумаков, Шалунов и Окулов. У «Салавата», вопреки желанию руководства команды, отжали главную молодую звезду лиги — Кирилла Капризова. Только на эти переходы, без учета зарплат, ЦСКА потратил, по данным «Спорт-Экспресса», 505 миллионов рублей (8,5 миллиона долларов!). А ведь, кроме них, есть подобранный на «динамовской барахолке» Робинсон, Бурдасов, которого выменяли у «Авангарда», и Любимов из «Филадельфии», которого вернули под патриотические лозунги. Итого получаем 14 игроков, задействованных по ходу прошлого сезона в основной сборной России! Плюсуем к ним не последних людей в КХЛ Александра Попова, Кирилла Петрова, нашего (или уже чужого?) Джеффа Платта, третьего бомбардира москвичей в регулярке Грэга Скотта… В общем, не команда, а водородная бомба — так может бахнуть, что ни одного соперника не останется.
Владелец СКА — OOO «Газпром экспорт», и здесь с финансами тоже все в порядке. «Армейцы» почти полностью сохранили чемпионский состав, отпустив, правда, в НХЛ (к вопросу о том, какая лига все же главнее) двух из своих главных лидеров: Вадим Шипачев отныне игрок «Вегас Голден Найтс», в котором станет партнером нашего Михаила Грабовского, а Евгений Дадонов решил попробовать силы во «Флориде». Все остальные — в строю. В том числе Олег Знарок, гордо восседающий и уже почти забронзовевший на троне главного тренера, и Илья Ковальчук. Шли разговоры, что самый высокооплачиваемый игрок в КХЛ (озвучивалась сумма в 10 с половиной миллионов долларов за год) вернется за океан, но в итоге форвард продолжит карьеру в России. В общем, с фаворитами все ясно:
Сила в движении
Московское «Динамо» бежит! В прямом смысле. И полным составом. Дисциплинарный комитет КХЛ и совместная дисциплинарная палата ФХР и КХЛ, рассмотрев заявления хоккеистов клуба, предоставили статус неограниченно свободных агентов всем 42 игрокам! При этом «Динамо» допущено к участию в чемпионате. Кто в нем будет играть? Пока вопрос. Всему виной, напомним, колоссальная задолженность по зарплате и общий долг клуба в размере двух миллиардов российских рублей. Ситуация такова, что «Динамо» было вынуждено впервые за последние лет 10 отказаться от традиционного летнего сбора в Пинске, где всегда закладывало базу на долгий сезон. Нынче — нет денег. Но в Беларусь команда все же заглянет. Вот что говорится в официальном коммюнике на сайте клуба: «Первый сбор команда проведет в Новогорске, который по оснащенности не уступает Пинску, но здесь игроки будут чувствовать себя более комфортно, потому что это домашняя база. После окончания сбора команда отправится на предсезонный турнир в Минск».
Этот самый турнир пройдет с 26 по 29 июля и будет называться Кубок Минска. «Зубры» попали в группу «А», где сыграют вместе с «Юностью» и московским «Динамо». В группе «Б» выступят «Югра», «Локомотив» и рижское «Динамо». Матчи пройдут на льду «Чижовка-Арены».
Минское «Динамо» вышло из отпуска и пока играет в баскетбол.
Наша команда к сезону готовится неспешно, формируя состав и собирая тренерский штаб. Потихоньку пазлы складываются в общую картину. Говорить о том, какой она будет, пока рано, но наблюдать за ее созданием с каждым днем становится все интереснее. Из отпуска команда вышла в минувший вторник, а новый главный тренер Горди Дуайер прилетит из Канады в конце этой недели. В понедельник он проведет первую ледовую тренировку. На которую, кстати, приглашены журналисты — тайн у клуба нет.
На вчерашний день соглашения с «Динамо» имели 18 игроков: 2 вратаря (Горячевских, Карнаухов), 5 защитников (Дюков, Хенкель, Коробов, Шинкевич, Лисовец), 11 нападающих (Карабань, Клинкхамер, Волков, Ковыршин, Степанов, Павлович, Матерухин, Дрозд, Гаврус, Буйницкий, Амброжейчик). Как и было заявлено, в формировании команда отошла от упора на легионеров — ставка будет сделана на своих, преимущественно молодых хоккеистов. В тренерском штабе та же тенденция — официально еще не объявлено, но есть информация, которую в клубе не опровергают: Сергей Стась и Константин Кольцов будут помощниками Дуайера. Стась ранее работал в Федерации хоккея и проходил практику у
Горди Дуайер: я прибуду на днях.
В третьем динамовском лагере — рижском, стабильность. И ставка на канадский вектор, что позволяет говорить о том, что с финансами в клубе проблем нет. Вратарь Джастин Питерс, защитник Карл Столлери, нападающие Лукас Лессио и Дэнни Кристо — все парни имеют довольно насыщенную биографию, в которой значится в том числе и энное количество матчей за клубы НХЛ. Плюс рижанам удалось сохранить костяк прошлогодней команды. В общем, все в ажуре.
Разбежались кто куда
Белорусы в КХЛ традиционно будут представлены не только в «Динамо». О Джеффе Платте мы уже упоминали, хотя
Знаменитый Майк Кинэн займется воспитанием нашего Павла Воробья.
Александр Андриевский продолжит тренировать «Адмирал», Андрей Скабелка поведет к большим победам омский «Авангард». Помогать ему в этом будет Владимир Копать на тренерском мостике и, возможно, Андрей Стась на площадке — официально этот переход еще не зарегистрирован. Александр Макрицкий сменил статус помощника главного тренера в нижегородском «Торпедо» на аналогичную должность в «Сибири».
Владимир Денисов остался без работы.
Без работы пока остается лишь защитник Владимир Денисов, но его позиция заслуживает уважения. Генеральный менеджер челябинского «Трактора» Евгений Губарев так прокомментировал уход из команды ведущего игрока: «Во-первых, Денисов легионер.
Даешь Денисова в «Динамо»! Такие личности нам очень нужны.
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