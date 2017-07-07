Чего ждать от нового сезона КХЛ?

Красная Армия всех сильней

Обладателем Кубка Гагарина в прошлом году стал питерский СКА, вышибив с узкой турнирной дорожки всех претендентов. Еще одним фаворитом рассматривались другие «армейцы» — московские, которые уже не первый год организовывают поход за «золотым руном», но пока безуспешно. В минувшем сезоне москвичи неожиданно уступили в четвертьфинале «Локомотиву» (которому проиграло и наше «Динамо»), а два года назад в финале не справились со «сталеварами» из славного Магнитогорска.



До 2012 года ЦСКА выглядел худым и бледным, немым укором мозоля глаз всем, кто жил ностальгией по советским временам и тарасовско-тихоновским победам. «Так быть не должно!», — решили однажды в российском хоккее и сформировали новый наблюдательный совет клуба, председателем которого стал И. И. Сечин, фигура, которая, думается, в лишнем представлении не нуждается, — главный исполнительный директор нефтегазовой компании «Роснефть». Жизнь вмиг наладилась: суммы контрактов подросли, как тесто на хороших дрожжах, состав запестрел звездами. Правда, как перчатки менялись тренеры, которым никак не удавалось совладать с этой лавиной благополучия, обрушившейся на команду, и выстроить процесс так, чтобы его апогеем стало завоевание Кубка Гагарина. Последней жертвой пал Дмитрий Квартальнов, и в новый сезон «армия» входит под командованием Игоря Никитина, за ЦСКА в своей карьере никогда не игравшего и вообще родившегося в Усть-Каменогорске. Он был оруженосцем Квартальнова в бытность того главным тренером в «Сибири», принял бразды правления и сейчас.

СКА — ЦСКА: битва толстосумов.

Впрочем, как метко замечают аналитики, фигура тренера в нынешнем ЦСКА не главная: клуб этим летом усилился так, что можно выйти в финал Кубка Гагарина вовсе без наставника. Хотя любовь к «Сибири» у ЦСКА все же прослеживается, и она несколько странная. Нынче из этого клуба в Москву перешли сразу пять (!) игроков, в том числе главные звезды — Шумаков, Шалунов и Окулов. У «Салавата», вопреки желанию руководства команды, отжали главную молодую звезду лиги — Кирилла Капризова. Только на эти переходы, без учета зарплат, ЦСКА потратил, по данным «Спорт-Экспресса», 505 миллионов рублей (8,5 миллиона долларов!). А ведь, кроме них, есть подобранный на «динамовской барахолке» Робинсон, Бурдасов, которого выменяли у «Авангарда», и Любимов из «Филадельфии», которого вернули под патриотические лозунги. Итого получаем 14 игроков, задействованных по ходу прошлого сезона в основной сборной России! Плюсуем к ним не последних людей в КХЛ Александра Попова, Кирилла Петрова, нашего (или уже чужого?) Джеффа Платта, третьего бомбардира москвичей в регулярке Грэга Скотта… В общем, не команда, а водородная бомба — так может бахнуть, что ни одного соперника не останется.



Владелец СКА — OOO «Газпром экспорт», и здесь с финансами тоже все в порядке. «Армейцы» почти полностью сохранили чемпионский состав, отпустив, правда, в НХЛ (к вопросу о том, какая лига все же главнее) двух из своих главных лидеров: Вадим Шипачев отныне игрок «Вегас Голден Найтс», в котором станет партнером нашего Михаила Грабовского, а Евгений Дадонов решил попробовать силы во «Флориде». Все остальные — в строю. В том числе Олег Знарок, гордо восседающий и уже почти забронзовевший на троне главного тренера, и Илья Ковальчук. Шли разговоры, что самый высокооплачиваемый игрок в КХЛ (озвучивалась сумма в 10 с половиной миллионов долларов за год) вернется за океан, но в итоге форвард продолжит карьеру в России. В общем, с фаворитами все ясно: кто-то из армейских клубов наверняка сыграет в финале Кубка Гагарина-2018 — к гадалке не ходи.

Сила в движении

Московское «Динамо» бежит! В прямом смысле. И полным составом. Дисциплинарный комитет КХЛ и совместная дисциплинарная палата ФХР и КХЛ, рассмотрев заявления хоккеистов клуба, предоставили статус неограниченно свободных агентов всем 42 игрокам! При этом «Динамо» допущено к участию в чемпионате. Кто в нем будет играть? Пока вопрос. Всему виной, напомним, колоссальная задолженность по зарплате и общий долг клуба в размере двух миллиардов российских рублей. Ситуация такова, что «Динамо» было вынуждено впервые за последние лет 10 отказаться от традиционного летнего сбора в Пинске, где всегда закладывало базу на долгий сезон. Нынче — нет денег. Но в Беларусь команда все же заглянет. Вот что говорится в официальном коммюнике на сайте клуба: «Первый сбор команда проведет в Новогорске, который по оснащенности не уступает Пинску, но здесь игроки будут чувствовать себя более комфортно, потому что это домашняя база. После окончания сбора команда отправится на предсезонный турнир в Минск».



Этот самый турнир пройдет с 26 по 29 июля и будет называться Кубок Минска. «Зубры» попали в группу «А», где сыграют вместе с «Юностью» и московским «Динамо». В группе «Б» выступят «Югра», «Локомотив» и рижское «Динамо». Матчи пройдут на льду «Чижовка-Арены».

Минское «Динамо» вышло из отпуска и пока играет в баскетбол.

Наша команда к сезону готовится неспешно, формируя состав и собирая тренерский штаб. Потихоньку пазлы складываются в общую картину. Говорить о том, какой она будет, пока рано, но наблюдать за ее созданием с каждым днем становится все интереснее. Из отпуска команда вышла в минувший вторник, а новый главный тренер Горди Дуайер прилетит из Канады в конце этой недели. В понедельник он проведет первую ледовую тренировку. На которую, кстати, приглашены журналисты — тайн у клуба нет.



На вчерашний день соглашения с «Динамо» имели 18 игроков: 2 вратаря (Горячевских, Карнаухов), 5 защитников (Дюков, Хенкель, Коробов, Шинкевич, Лисовец), 11 нападающих (Карабань, Клинкхамер, Волков, Ковыршин, Степанов, Павлович, Матерухин, Дрозд, Гаврус, Буйницкий, Амброжейчик). Как и было заявлено, в формировании команда отошла от упора на легионеров — ставка будет сделана на своих, преимущественно молодых хоккеистов. В тренерском штабе та же тенденция — официально еще не объявлено, но есть информация, которую в клубе не опровергают: Сергей Стась и Константин Кольцов будут помощниками Дуайера. Стась ранее работал в Федерации хоккея и проходил практику у экс-тренера «Динамо» Крэйга Вудкрофта. В качестве игрока он выступал в чемпионатах СССР, МХЛ, Беларуси, Германии и минорных лигах Северной Америки. За сборную выступал на чемпионатах мира и двух Олимпийских играх. Константин Кольцов только год назад закончил профессиональную карьеру. Он выступал в чемпионатах России и Беларуси, Континентальной хоккейной лиге. Также провел 144 поединка в НХЛ. Тренер по физподготовке тоже новый и свой — Геннадий Лянго, ранее работавший в «Юности», с игроками хоккейной «молодежки», с футболистами. В общем, дело движется: не боги, как говорится, голы забивают.

Горди Дуайер: я прибуду на днях.

В третьем динамовском лагере — рижском, стабильность. И ставка на канадский вектор, что позволяет говорить о том, что с финансами в клубе проблем нет. Вратарь Джастин Питерс, защитник Карл Столлери, нападающие Лукас Лессио и Дэнни Кристо — все парни имеют довольно насыщенную биографию, в которой значится в том числе и энное количество матчей за клубы НХЛ. Плюс рижанам удалось сохранить костяк прошлогодней команды. В общем, все в ажуре.

Разбежались кто куда

Белорусы в КХЛ традиционно будут представлены не только в «Динамо». О Джеффе Платте мы уже упоминали, хотя что-то подсказывает, что в форме сборной Беларуси болельщики этого парня больше не увидят. В пекинском «Куньлуне» сыграют сразу два наших бойца: 19-летний защитник Павел Воробей и опытный форвард Андрей Костицын. За китайской командой, кстати, будет весьма любопытно понаблюдать, ведь ее наставником в межсезонье стал знаменитый Майк Кинэн — тот самый «Железный Майк», который выигрывал Кубок Стэнли с «Нью-Йорк Рэйнджерс» и Кубок Гагарина с «Металлургом» из Магнитогорска. Бригада под его началом собралась более чем интернациональная, но стричь всех под нужную ему гребенку Кинэн умеет как никто другой. К слову, младший из Костицыных — Сергей, продолжит карьеру в «Торпедо» из Нижнего Новгорода.

Знаменитый Майк Кинэн займется воспитанием нашего Павла Воробья.

Александр Андриевский продолжит тренировать «Адмирал», Андрей Скабелка поведет к большим победам омский «Авангард». Помогать ему в этом будет Владимир Копать на тренерском мостике и, возможно, Андрей Стась на площадке — официально этот переход еще не зарегистрирован. Александр Макрицкий сменил статус помощника главного тренера в нижегородском «Торпедо» на аналогичную должность в «Сибири».

Владимир Денисов остался без работы.