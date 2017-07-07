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7 июля 2017, 8:46 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

«Трактор» обменяет права на Никиту Нестерова в ЦСКА

Тема: Переходы КХЛ 2016/2017

Как стало известно «Чемпионату», челябинский «Трактор» и московский ЦСКА в ближайшее время объявят о сделке по защитнику Никите Нестерову.

Как стало известно Чемпионату челябинский Трактор и московский ЦСКА в ближайшее время объявят о сделке по защитнику Никите <span class=error>Нестерову</span>. Увеличить
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Столичный клуб получит права на игрока в обмен на денежную компенсацию.

Ранее агент игрока Дэн Мильштейн сказал, что Нестеров принял решение вернуться в Россию.

24-летний Нестеров перешёл в «Монреаль Канадиенс» из «Тампа-Бэй Лайтнинг» в прошлом сезоне. Он сыграл за новую команду 13 матчей, отметившись одной заброшенной шайбой и четырьмя передачами при показателе полезности «+3». Всего в НХЛ россиянин провёл три сезона, на его счету 132 матча, в которых он набрал 33 (9+24) балла при показателе полезности «0».

В КХЛ Нестеров сыграл 67 матчей за «Трактор», в которых набрал 5 (0+5) очков с показателем полезности «+11».

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