В системе «Барыса» произошли изменения

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«Барыс подписал двусторонние контракты на два года с защитником Алексеем Маклюковым (1993) и нападающим Дмитрием Шевченко (1995), а также по соглашению сторон расторг контракт с нападающим Дмитрием Макеевым (1997).