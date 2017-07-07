В системе «Барыса» произошли изменения
Тема: Переходы КХЛ 2016/2017
Астанинский «Барыс» продолжает укомплектовывать состав, сообщает официальный сайт КХЛ.
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«Барыс подписал двусторонние контракты на два года с защитником Алексеем Маклюковым (1993) и нападающим Дмитрием Шевченко (1995), а также по соглашению сторон расторг контракт с нападающим Дмитрием Макеевым (1997).
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