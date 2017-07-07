Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/30310723/
7 июля 2017, 8:19 | Хоккей: КХЛ | PROСПОРТ - Казахстан

В системе «Барыса» произошли изменения

Тема: Переходы КХЛ 2016/2017

Астанинский «Барыс» продолжает укомплектовывать состав, сообщает официальный сайт КХЛ.

<span class=error>Астанинский</span> <span class=error>Барыс</span> продолжает укомплектовывать состав сообщает официальный сайт <span class=error>КХЛ</span><span>.</span> Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Барыс подписал двусторонние контракты на два года с защитником Алексеем Маклюковым (1993) и нападающим Дмитрием Шевченко (1995), а также по соглашению сторон расторг контракт с нападающим Дмитрием Макеевым (1997).

Барыс
Новости Матчи Состав Статистика
Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

«Барыс» подписал защитника из московского «Динамо» и обладателя Кубка Братины

«Барыс» подписал защитника из московского «Динамо» и обладателя Кубка Братины

Столичный «Барыс» подписал контракты с защитником из московского «Динамо» Алексеем Маклюковым и обладателем Кубка Братины нападающим балашихинского «Динамо» Дмитрием Шевченко, сообщает «Шайба.kz».
Еще 7 новостей  Все новости
16 November

Елхан Аманкулов: «Тайский бокс один из претендентов включения в большую олимпийскую семью»

Фроч: «Сейчас я бы избил Головкина, потому что я больше него»

Калоян Петков: «БИИК очень популярен в Париже»