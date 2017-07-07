«Барыс» подписал защитника из московского «Динамо» и обладателя Кубка Братины
Столичный «Барыс» подписал контракты с защитником из московского «Динамо» Алексеем Маклюковым и обладателем Кубка Братины нападающим балашихинского «Динамо» Дмитрием Шевченко, сообщает «Шайба.kz».
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Маклюков подписал двустороннее соглашение с «Барсом» рассчитанное на два года. В прошлом сезоне 23-летний хоккеист сыграл в регулярном чемпионате КХЛ 30 матчей и набрал два (0+2) очка. Также он выступал за балашихинское «Динамо», в 19 играх в ВХЛ набрал четыре (2+2) очка.
Шевченко также подписал двустороннее соглашение с «Барысом» рассчитанное на два года. В прошлом сезоне 21-летний российский хоккеист сыграл в регулярном чемпионате ВХЛ 24 матча и набрал пять (3+2) очков, в 15 играх
Напомним, ранее сообщалось, что «Барыс» объявил об уходе Дастина Бойда и продлил контракт с Мартеном
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