Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/30308130/
6 июля 2017, 21:37 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

«Салават Юлаев» заключил контракт с бывшим игроком московского «Динамо» Барановым

МОСКВА, 6 июл — Р-Спорт. Уфимский хоккейный клуб «Салават Юлаев» подписал контракт с бывшим игроком московского «Динамо» Ильей Барановым, сообщается на официальном сайте КХЛ.

Двусторонний контракт с Барановым рассчитан на один год.

Екатеринбургский «Автомобилист» заключил двусторонний контракт на два года с защитником Александром Севостьяновым. Астанинский «Барыс» подписал двусторонние контракты на два года с защитником Алексеем Маклюковым и нападающим Дмитрием Шевченко, а также по соглашению сторон расторг контракт с нападающим Дмитрием Макеевым.

Также по соглашению сторон магнитогорский «Металлург» расторг контракты с нападающими Тимофеем Меньщиковым и Денисом Полукаровым. Московский «Спартак» подписал двусторонний контракт на один год с голкипером Кириллом Калининым.

«Сочи» по соглашению сторон расторг контракт с нападающим Игорем Бортниковым и переподписал на новых условиях двустороннее соглашение на один год с нападающим Иваном Захарчуком.

ХК Динамо
Новости Матчи Состав Статистика
Салават Юлаев
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
4 июля

Красотка Эбигейл: фото 25-летней модели, которая ушла из спорта в кино

Хоккеист: приехал в больницу с аппендицитом – проснулся инвалидом

Футболист, сказавший «русские освободили нас от фашистов, а мы их от ЧМ»