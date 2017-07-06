«Салават Юлаев» заключил контракт с бывшим игроком московского «Динамо» Барановым

Двусторонний контракт с Барановым рассчитан на один год.

Екатеринбургский «Автомобилист» заключил двусторонний контракт на два года с защитником Александром Севостьяновым. Астанинский «Барыс» подписал двусторонние контракты на два года с защитником Алексеем Маклюковым и нападающим Дмитрием Шевченко, а также по соглашению сторон расторг контракт с нападающим Дмитрием Макеевым.

Также по соглашению сторон магнитогорский «Металлург» расторг контракты с нападающими Тимофеем Меньщиковым и Денисом Полукаровым. Московский «Спартак» подписал двусторонний контракт на один год с голкипером Кириллом Калининым.

«Сочи» по соглашению сторон расторг контракт с нападающим Игорем Бортниковым и переподписал на новых условиях двустороннее соглашение на один год с нападающим Иваном Захарчуком.