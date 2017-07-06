ХК «Сибирь» расторг контракт с нападающим Алексеем Скабелкой
МОСКВА, 6 июл —
Р-Спорт. «Сибирь» расторгла контракт с нападающим Алексеем Скабелкой, сообщается на официальном сайте новосибирского хоккейного клуба.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В минувшем сезоне 24-летний белорус провел за «Сибирь» 35 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, забил 3 гола и сделал 1 голевую передачу.
«Благодарим форварда за его игру в нашей команде и желаем удачи на новом месте», — говорится в сообщении.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter