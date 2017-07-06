ХК «Сибирь» расторг контракт с нападающим Алексеем Скабелкой

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В минувшем сезоне 24-летний белорус провел за «Сибирь» 35 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, забил 3 гола и сделал 1 голевую передачу.

«Благодарим форварда за его игру в нашей команде и желаем удачи на новом месте», — говорится в сообщении.