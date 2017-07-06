ЦСКА ведет переговоры с защитником Нестеровым
МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА ведет переговоры с российским защитником Никитой Нестеровым. Об этом ТАСС сообщил президент армейского клуба Игорь Есмантович.
Ранее агент игрока Дэн Милстейн написал в своем Twitter, что 24-летний защитник продолжит карьеру в клубе КХЛ.
«Нестеров находится в сфере наших интересов, мы ведем с ним переговоры», — сказал Есмантович.
Нестеров выступает в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) с сезона-2014/15. В минувшем сезоне он играл за «Тампу» (35 матчей, 3 шайбы, 9 передач, показатель полезности «-3») и «Монреаль» (15 матчей, 1 шайба, 4 передачи, «+2»). Защитник является воспитанником челябинского клуба КХЛ «Трактор», за основную команду которого выступал в 2011—2013 годах.
Есмантович также рассказал, что ЦСКА не ведет переговоров с другим российским защитником Никитой Задоровым. «Мы проявляли интерес к Задорову несколько месяцев назад, сейчас диалог с ним не ведем», — сказал собеседник ТАСС.
Ранее клуб НХЛ «Колорадо» сделал квалификационное предложение 22-летнему россиянину, но его агент заявил, что игрок готов рассмотреть вариант возвращения в КХЛ. Задоров является бронзовым призером молодежного чемпионата мира 2014 года. В прошедшем сезоне он провел за «Колорадо» 56 матчей, в которых отдал 10 результативных передач. Часть сезона он пропустил
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