Агент: Хоккеист Зарипов близок к переходу в «Ак Барс»

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«Стороны близки к подписанию двухлетнего контракта», — сказал Николаев.

Зарипов выступал за «Ак Барс» с 2001 по 2013 год. В составе «Ак Барса» он выигрывал чемпионат суперлиги (2006) и Кубок Гагарина (2009, 2010).

Зарипов последние четыре сезона провел в составе магнитогорского «Металлурга», в составе которого стал двукратным обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016) и лучшим снайпером плей-офф (2017). В конце мая нынешнего года у него истек контракт с магнитогорским клубом. Сообщалось, что «Металлург» вел переговоры с хоккеистом о продлении соглашения.

В составе сборной России Зарипов становился трехкратным чемпионом мира (2008, 2009, 2014).