Агент: Хоккеист Зарипов близок к переходу в «Ак Барс»
МОСКВА, 6 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Казанский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Ак Барс» близок к подписанию контракта с нападающим Данисом Зариповым, который в прошедшем сезоне играл за магнитогорский «Металлург». Об этом ТАСС сообщил агент 36-летнего хоккеиста Юрий Николаев.
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«Стороны близки к подписанию двухлетнего контракта», — сказал Николаев.
Зарипов выступал за «Ак Барс» с 2001 по 2013 год. В составе «Ак Барса» он выигрывал чемпионат суперлиги (2006) и Кубок Гагарина (2009, 2010).
Зарипов последние четыре сезона провел в составе магнитогорского «Металлурга», в составе которого стал двукратным обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016) и лучшим снайпером
В составе сборной России Зарипов становился трехкратным чемпионом мира (2008, 2009, 2014).
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