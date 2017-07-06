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6 июля 2017, 19:09 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Агент: Хоккеист Зарипов близок к переходу в «Ак Барс»

МОСКВА, 6 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Казанский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Ак Барс» близок к подписанию контракта с нападающим Данисом Зариповым, который в прошедшем сезоне играл за магнитогорский «Металлург». Об этом ТАСС сообщил агент 36-летнего хоккеиста Юрий Николаев.

Форвард последние четыре сезона провел в составе магнитогорского Металлурга в составе которого стал двукратным обладателем Кубка Гагарина (2014 2016) и лучшим снайпером <nobr>плей-офф</nobr> (2017) Увеличить
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«Стороны близки к подписанию двухлетнего контракта», — сказал Николаев.

Зарипов выступал за «Ак Барс» с 2001 по 2013 год. В составе «Ак Барса» он выигрывал чемпионат суперлиги (2006) и Кубок Гагарина (2009, 2010).

Зарипов последние четыре сезона провел в составе магнитогорского «Металлурга», в составе которого стал двукратным обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016) и лучшим снайпером плей-офф (2017). В конце мая нынешнего года у него истек контракт с магнитогорским клубом. Сообщалось, что «Металлург» вел переговоры с хоккеистом о продлении соглашения.

В составе сборной России Зарипов становился трехкратным чемпионом мира (2008, 2009, 2014).

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