Нестеров отказался от предложений «Бостона» и «Калгари»

Ранее сообщалось, что у 24-летнего хоккеиста есть два предложения из НХЛ. Нестеров отыграл в 13 матчах за «Монреаль» и набрал 5 (1+4) очков после обмена из «Тампа-Бэй».

Напомним, что права на Нестерова принадлежат челябинскому «Трактору». В НХЛ он провел 132 матча и набрал 33 (9+24) очка.