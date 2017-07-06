Нестеров отказался от предложений «Бостона» и «Калгари»
Как стало известно «СЭ»,
экс-защитник «Монреаля» Никита Нестеров имел два предложения от клубов НХЛ — «Бостона» и «Калгари» — но не принял их, решив продолжить карьеру в КХЛ.
Ранее сообщалось, что у 24-летнего хоккеиста есть два предложения из НХЛ. Нестеров отыграл в 13 матчах за «Монреаль» и набрал 5 (1+4) очков после обмена из «Тампа-Бэй».
Напомним, что права на Нестерова принадлежат челябинскому «Трактору». В НХЛ он провел 132 матча и набрал 33 (9+24) очка.
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