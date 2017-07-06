Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/30306329/
6 июля 2017, 18:14 | Хоккей: КХЛ | Спорт-Экспресс

Нестеров отказался от предложений «Бостона» и «Калгари»

Как стало известно «СЭ», экс-защитник «Монреаля» Никита Нестеров имел два предложения от клубов НХЛ — «Бостона» и «Калгари» — но не принял их, решив продолжить карьеру в КХЛ.

Ранее сообщалось, что у 24-летнего хоккеиста есть два предложения из НХЛ. Нестеров отыграл в 13 матчах за «Монреаль» и набрал 5 (1+4) очков после обмена из «Тампа-Бэй».

Напомним, что права на Нестерова принадлежат челябинскому «Трактору». В НХЛ он провел 132 матча и набрал 33 (9+24) очка.

Бостон Брюинз
Новости Матчи Состав Статистика
Калгари Флэймз
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Все новости
06 июля

В нашем чемпионате будет новый лимит!

Дзюба и Кокорин решили спародировать Криштиану Роналду

Список игроков, которые покинут "Зенит"