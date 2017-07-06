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6 июля 2017, 17:52 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Защитник Никита Нестеров продолжит карьеру в КХЛ

Защитник Никита Нестеров, предыдущие годы выступающий в Национальной хоккейной лиге, принял решение вернуться в Россию, об этом сообщил агент игрока Дэн Мильштейн в своём «твиттере».

Защитник Никита <span class=error>Нестеров</span> предыдущие годы выступающий в Национальной хоккейной лиге принял решение вернуться в Россию об этом сообщил агент игрока <span class=error>Дэн</span> Мильштейн в своём <span class=error>твиттере</span>. Увеличить
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24-летний Нестеров перешёл в «Монреаль» из «Тампа-Бэй Лайтнинг» в прошлом сезоне. Он сыграл за новую команду 13 матчей, отметившись одной заброшенной шайбой и четырьмя передачами при показателе полезности «+3». Всего в НХЛ россиянин провёл три сезона, на его счету 132 матча, в которых он набрал 33 (9+24) результативных балла при показателе полезности «0».

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