Агент: Хоккеисты московского «Динамо» Никулин и Терещенко подали заявления в арбитраж КХЛ

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Во вторник состоялось заседание дисциплинарного комитета КХЛ, по итогам которого статус неограниченно свободного агента был присвоен 42 игрокам «Динамо», в список которых не попали 36-летний нападающий Терещенко и 35-летний защитник Никулин. Контракты обоих игроков с клубом завершаются в следующем году.

«Сегодня мы отвезли заявления в дисциплинарный комитет арбитража КХЛ о признании игроков неограниченно свободными агентам. В ближайшие дни, когда будет проведено заседание, им присвоят статус свободных агентов, скорее всего, это будет завтра, либо в понедельник», — сказал Матвеев.

«Говоря о переговорах с другими клубами, скажу, что это было бы не совсем тактично, так как на данный момент игроки принадлежат “Динамо”. Как только появится решение, то будем что-то обсуждать», — добавил собеседник ТАСС.

Терещенко и Никулин являются трехкратными чемпионами мира в составе сборной России (2008, 2009 и 2012). В сезоне-2016/17 Терещенко принял участие в 40 матчах набрав 24 очка (17+7), Никулин сыграл 57 матчей набрав 28 очков (23+5).