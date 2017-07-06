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6 июля 2017, 16:19 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Агент: Хоккеисты московского «Динамо» Никулин и Терещенко подали заявления в арбитраж КХЛ

МОСКВА, 6 июля./Корр. ТАСС Михаил Личков/. Хоккеисты московского «Динамо» Илья Никулин и Алексей Терещенко обратились в арбитражный суд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом ТАСС сообщил агент игроков Валерий Матвеев.

Во вторник состоялось заседание дисциплинарного комитета КХЛ по итогам которого статус неограниченно свободного агента был присвоен 42 игрокам Динамо Увеличить
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Во вторник состоялось заседание дисциплинарного комитета КХЛ, по итогам которого статус неограниченно свободного агента был присвоен 42 игрокам «Динамо», в список которых не попали 36-летний нападающий Терещенко и 35-летний защитник Никулин. Контракты обоих игроков с клубом завершаются в следующем году.

«Сегодня мы отвезли заявления в дисциплинарный комитет арбитража КХЛ о признании игроков неограниченно свободными агентам. В ближайшие дни, когда будет проведено заседание, им присвоят статус свободных агентов, скорее всего, это будет завтра, либо в понедельник», — сказал Матвеев.

«Говоря о переговорах с другими клубами, скажу, что это было бы не совсем тактично, так как на данный момент игроки принадлежат “Динамо”. Как только появится решение, то будем что-то обсуждать», — добавил собеседник ТАСС.

Терещенко и Никулин являются трехкратными чемпионами мира в составе сборной России (2008, 2009 и 2012). В сезоне-2016/17 Терещенко принял участие в 40 матчах набрав 24 очка (17+7), Никулин сыграл 57 матчей набрав 28 очков (23+5).

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