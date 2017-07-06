«Спартак» проведет матчи КХЛ сезона-2017/18 на арене «ВТБ Ледовый дворец»
МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Московский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Спартак» договорился о проведении всех домашних матчей в сезоне-2017/18 на арене «ВТБ Ледовый дворец». Об этом сообщает
пресс-служба команды.
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Для болельщиков «Спартака» предусмотрены 14 вариантов абонементов. Цена самого дешевого — 3 тыс. рублей, самого дорогого — 98 тыс. рублей. Также предусмотрены скидки от 10 до 50% для пенсионеров, школьников, студентов, владельцев абонементов прошлых сезонов и владельцев абонементов футбольного «Спартака».
В прошлом сезоне домашними аренами
Календарь регулярного сезона КХЛ-2017/18 будет обнародован 12 июля. Арена «ВТБ Ледовый дворец» вмещает 12 тысяч мест.
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