«Динамо» не поедет на сбор в Пинске, клуб не оплатил поездку в Белоруссию
Как стало известно «СЭ», московское «Динамо» отменило первый предсезонный сбор команды, который традиционно проходит в Пинске в Белоруссии.
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Это связано с тем, что новое руководство клуба не оплатило пребывание хоккеистов на сборе. Скорее всего, «Динамо» будет тренироваться в Новогорске. Также под вопросом и участие
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