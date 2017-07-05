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5 июля 2017, 20:51 | Хоккей: КХЛ | Спорт-Экспресс

«Динамо» не поедет на сбор в Пинске, клуб не оплатил поездку в Белоруссию

Как стало известно «СЭ», московское «Динамо» отменило первый предсезонный сбор команды, который традиционно проходит в Пинске в Белоруссии.

Как стало известно СЭ московское Динамо отменило первый предсезонный сбор команды который традиционно проходит в Пинске в Белоруссии. Увеличить
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Это связано с тем, что новое руководство клуба не оплатило пребывание хоккеистов на сборе. Скорее всего, «Динамо» будет тренироваться в Новогорске. Также под вопросом и участие бело-голубых в предсезонном турнире в Минске. (Алексей ШЕВЧЕНКО).

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