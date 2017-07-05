Кинэн поведет «Куньлунь» по пути «Магнитки»

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«К 2022 ГОДУ “КУНЬЛУНЬ” ДОЛЖЕН СТАТЬ ЧИСТО КИТАЙСКИМ»

— Майк объявил, что в Китае намерен добиться самых высоких результатов. Такие задачи у него в крови, — начал Владимир Кречин, представляя журналистам прославленного наставника — триумфатора Кубка Канады-87.

— В этом году исполняется 30 лет со времен последнего великого противостояния Канады и СССР, — отметил Кинэн. — Это было величайшее хоккейное событие после Суперсерии-72. После этого я тренировал канадскую сборную, но на ближайшую Олимпиаду я точно не вернусь.

— В дебютном сезоне «Куньлунь» сразу вышел в плей-офф, — заявил Кинэн. — Сейчас мы думаем, как стать одной из лучших команд в лиге. Будем опираться на достижения прошлого сезона. На первый сбор возьмем пять звеньев: 4 вратарей, 12 защитников и 15 нападающих. Мы собрали талантливых и зрелых игроков с разнообразным опытом и хорошими профессиональными качествами. Ровный побор исполнителей поспособствует серьезной конкуренции. У нас нет суперзвезд, но по ходу сезона многие могут проявить себя и стать ими.

Самым громким в межсезонье стало подписание канадского форварда Войтека Вольски, завоевавшего Кубок Гагарина с «Магниткой» после ухода Кинэна. Тем не менее, наставник высокого оценил перспективы форварда, недавно оправившегося от тяжелой травмы — перелома шейных позвонков.

— Вольски видел на льду во время просмотровых сборов в Канаде. Он полностью восстановился от серьезной травмы. Его пытались подписать три другие команды, но рад, что нам удалось его заполучить.

С прошлого сезона в «Куньлуне» сохранили лишь пятерых хоккеистов. После нескольких просмотровых сборов были подписаны исполнители с опытом выступления в АХЛ. Другим направлением селекции стали игроки с корнями из Поднебесной.

— Мы пригласили 7 хоккеистов китайского происхождения, — заявил Кречин. — Мы надеемся, что они покажут результат и попадут в сборную Китая. Сейчас все зависит от самих ребят. В будущем привлечем еще больше таких исполнителей, чтобы к 2022 году команда стала бы чисто китайской.

«ПРЕДПОЧЛИ БЫ НЕ НАЧИНАТЬ С СЕМИ МАТЧЕЙ НА ВЫЕЗДЕ»

— Впереди — шесть недель подготовки в разных странах и выступления на турнирах, — добавил Кинэн. — Мы начнем с двух с половиной недель в Швейцарии. Потом отправимся в Финляндию на 10 дней, где сыграем с «Северсталью» и «Йокеритом». Далее мы выступим на Sochi Open, где сыграют Канада и олимпийская сборная России, а закончим предсезонку на Мемориале Ромазана в Магнитогорске. В Шанхае освоим домашнюю арену, а сезон начнем с семиматчевого выезда.

На прошлой неделе лига предоставила в клубы проект календаря на предстоящий сезон. Руководители ряда клубов заявили о проблемах с логистикой, которые могут вызывать дополнительные траты. Предложения по исправлению ситуации были направлены в КХЛ.

— Хочется, чтобы условия календаря были равными для всех, — отметил Кречин. — Мы предпочли бы не начинать с семиматчевой гостевой серии. В ходе четырех игр на выезде нам придется дважды наведываться в Европу. Прохождение китайской границы занимает долгое время. Будем благодарны, если в лиге исправят эти моменты.

«КУНЬЛУНЬ» — НОВАЯ «МАГНИТКА»?

— Мы будем ориентироваться на стиль «Металлурга» — агрессивный, быстрый, силовой хоккей, в который интересно играть и любопытно наблюдать, — отметил Кинэн. — Я старался в полной мере использовать мастерство наших звезд, составлявших лучшее сочетание в лиге на протяжении нескольких лет. В команде был хороший баланс, здорово работали спецбригады.

Прославленный специалист возглавил «Магнитку» в 2013 году. В том же сезоне привел команду к триумфу в Кубке Гагарина. Собранная им тройка Зарипов — Коварж — Мозякин побила несколько рекордов отечественных чемпионатов.

— В Магнитогорске я столкнулся с новой средой и культурой, — признался Кинэн. — В этом хоккейном городе очень любят свою команду, и она ответила взаимностью. Теперь в КХЛ у меня новый вызов. Неизменной осталась страсть, с которой сейчас относятся к хоккею в Китае. С этого сезона появилась целая клубная вертикаль. Логично ожидать, что со временем в КХЛ появится новые китайские клубы. Вполне достижима главная цель — вырастить чисто китайское звено, а может и всю команду к Олимпиаде.