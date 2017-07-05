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5 июля 2017, 19:48 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

ПХК ЦСКА договорился о контракте с канадским защитником Мэтом Робинсоном

Канадский защитник Мэт Робинсон, выступавший в минувшем сезоне за московское «Динамо», достиг договоренности о контракте со столичным ЦСКА, сообщается на официальном сайте армейского клуба КХЛ.

Канадский защитник <span class=error>Мэт</span> Робинсон выступавший в минувшем сезоне за московское Динамо достиг договоренности о контракте со столичным ЦСКА сообщается на официальном сайте армейского клуба <span class=error>КХЛ</span>. Увеличить
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Срок соглашения с 31-летним игроком, ранее получившим статус неограниченно свободного агента, составит два года.

Робинсон в прошлом сезоне провел за «Динамо» 53 матча в регулярном чемпионате и набрал 21 (7 шайб + 14 передач) балл за результативность, а также принял участие в четырех играх плей-офф. Ранее защитник также выступал в КХЛ за рижское «Динамо», а всего на его счету 231 матч и 118 (43+75) очков в «регулярке» и плей-офф.

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