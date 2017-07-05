ПХК ЦСКА договорился о контракте с канадским защитником Мэтом Робинсоном
Канадский защитник Мэт Робинсон, выступавший в минувшем сезоне за московское «Динамо», достиг договоренности о контракте со столичным ЦСКА, сообщается на официальном сайте армейского клуба КХЛ.
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Срок соглашения с 31-летним игроком, ранее получившим статус неограниченно свободного агента, составит два года.
Робинсон в прошлом сезоне провел за «Динамо» 53 матча в регулярном чемпионате и набрал 21 (7 шайб + 14 передач) балл за результативность, а также принял участие в четырех играх
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