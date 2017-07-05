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5 июля 2017, 15:45 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

В тренерский штаб ЦСКА вошли Чебатуркин, Пирожков, Юшкевич, Лещёв и Власов

Президент московского ЦСКА Игорь Есмантович представил команде новый тренерский штаб.

Президент московского ЦСКА Игорь Есмантович представил команде новый тренерский штаб. Увеличить
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Об этом информирует официальный сайт клуба Континентальной хоккейной лиги.

К ранее возглавившему команду Игорю Никитину и оставшимся на своих позициях Владимиру Чебатуркину и Дмитрию Пирожкову добавились Дмитрий Юшкевич (старший тренер), Альберт Лещёв (тренер) и Константин Власов (тренер вратарей).

ЦСКА в сезоне-2016/17 выиграл регулярный чемпионат КХЛ, однако вылетел из плей-офф на стадии финала Западной конференции. Никитин сменил на посту главного тренера Дмитрия Квартальнова.

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