В тренерский штаб ЦСКА вошли Чебатуркин, Пирожков, Юшкевич, Лещёв и Власов
Президент московского ЦСКА Игорь Есмантович представил команде новый тренерский штаб.
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Об этом информирует официальный сайт клуба Континентальной хоккейной лиги.
К ранее возглавившему команду Игорю Никитину и оставшимся на своих позициях Владимиру Чебатуркину и Дмитрию Пирожкову добавились Дмитрий Юшкевич (старший тренер), Альберт Лещёв (тренер) и Константин Власов (тренер вратарей).
ЦСКА в сезоне-2016/17 выиграл регулярный чемпионат КХЛ, однако вылетел из
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