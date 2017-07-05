Дисциплинарный комитет КХЛ, а также совместная дисциплинарная палата ФХР и КХЛ присвоили статус «неограниченный свободный агент» 42 хоккеистам московского «Динамо» в связи с неисполнением клубом контрактных обязательств. Многие из игроков уже нашли себе новые команды, а динамовцы в следующем сезоне рискуют остаться без костяка.

н. Денис Кокарев, н. Артём Фёдоров — в «Салават Юлаев»

Уфимцы серьёзно укрепили атакующую линию. 32-летний нападающий Денис Кокарев и 23-летний форвард Артём Фёдоров заключили двухлетние контракты с «Салаватом Юлаевым». Фёдоров — перспективный молодой форвард, прошедший школу ВХЛ и уже успевший пошуметь в московском «Динамо», а Кокарев и вовсе творил историю москвичей, выиграв с ними два кубка Гагарина. Символично, что именно Кокарев забросил последнюю шайбу бело-голубых в предыдущем плей-офф. Теперь обоим предстоит доказывать свою состоятельность в Уфе. В «Салавате» будет работать финский наставник Эркка Вестерлунд, известный своим умением найти индивидуальный подход к каждому хоккеисту.

н. Ансель Галимов — в «Авангард»

26-летний форвард Галимов стал хоккеистом «Авангарда», подписав соглашение на два года. Теперь Галимову придётся поработать под руководством Андрея Скабелки, чётко прислушиваясь к указаниям требовательного тренера. Для «Авангарда» эту сделку можно назвать успешной, хотя Анселю в прошлом сезоне частенько не хватало стабильности. Но он постоянно повышает требования к себе, а также является очень дисциплинированным игроком. «Галимов отлично вписывается в концепцию команды, предложенную главным тренером Андреем Скабелкой. Это нападающий, который умеет и отработать в обороне, и принести пользу в атаке. Техничный, с характером, не уступающий никому в борьбе. Но главное — он абсолютно командный игрок, думающий прежде всего об успехе коллектива, а не о своей статистике. Его решения на льду всегда подчинены командным целям», — прокомментировал переход генменеджер омичей Виктор Шалаев.

з. Мэт Робинсон — в ЦСКА

Серьёзно укрепился ЦСКА. 31-летний канадец Мэт Робинсон являлся одним из ключевых хоккеистов в «Динамо». Мог здорово отработать в обороне, постоянно выходил на большинство и обладал убойным броском. Травма руки в конце прошлого сезона не позволила североамериканцу в полную силу помочь бело-голубым, в плей-офф этого человека команде Сергея Орешкина катастрофически не хватало. Робинсон — один из лучших легионеров в КХЛ, дважды принимавший участие в матчах звёзд лиги. Подписание с ним двухлетнего контракта — большая удача руководства ЦСКА. Заинтересованность в Робинсоне проявляли многие клубы КХЛ. Мэт несомненно добавит креатива «армейской» игре, главное, чтобы Игорь Никитин научился правильно его использовать. Ну, а динамовцы потеряли большого мастера.

н. Алексей Сопин — в «Сибирь»

Новосибирская «Сибирь» подписала контракт с нападающим Алексеем Сопиным. Соглашение между игроком и клубом рассчитано на один год. Сопина нельзя назвать звёздным и техничным форвардом, но по соотношению «цена/качество» он вполне устроил генменеджера сибиряков Кирилла Фастовского. 30-летний нападающий трудолюбив, может сыграть в силовой хоккей, отпахать в обороне. Не зря его приглашал в свою команду в том числе и главный тренер «Торпедо» Петерис Скудра, знающий толк в подобных хоккеистах. В «Сибири», испытывающей дефицит в нападении, Алексей не должен затеряться.