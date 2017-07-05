Защитник Лаюнен присоединился к «Спартаку»

Большую часть карьеры защитник провёл в Финляндии, а среди его зарубежных клубов были магнитогорский «Металлург» (в сезоне-2011/12) и шведский «Ферьестад» (2012/13 и 2013/14). Последние три сезона Лаюнен провёл в «Йокерите». Всего в КХЛ на его счету 200 матчей, 75 (26+49) очков при показателе полезности «-15». Лаюнен принимал участие в ЧМ-2017, где сборная Финляндии заняла четвёртое место. Защитник провёл на турнире 10 матчей, в которых набрал 3 (1+2) очка при показателе полезности «+2».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Финский защитник Вилле Лаюнен присоединился к команде на сборе в Либереце ??? <a href="https://t.co/l7JSAfeQXL">pic.twitter.com/l7JSAfeQXL</a></p>— Спартак Москва (@spartak_hc) <a href="https://twitter.com/spartak_hc/status/882567038350307328">5 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>