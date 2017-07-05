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5 июля 2017, 15:11 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Защитник Лаюнен присоединился к «Спартаку»

Новичок «Спартака» Вилле Лаюнен присоединился к московской команде на сборе в Чехии.

Большую часть карьеры защитник провёл в Финляндии, а среди его зарубежных клубов были магнитогорский «Металлург» (в сезоне-2011/12) и шведский «Ферьестад» (2012/13 и 2013/14). Последние три сезона Лаюнен провёл в «Йокерите». Всего в КХЛ на его счету 200 матчей, 75 (26+49) очков при показателе полезности «-15». Лаюнен принимал участие в ЧМ-2017, где сборная Финляндии заняла четвёртое место. Защитник провёл на турнире 10 матчей, в которых набрал 3 (1+2) очка при показателе полезности «+2».

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