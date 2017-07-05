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5 июля 2017, 14:53 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

«Трактор» провёл первую тренировку, с понедельника команда выйдет на лёд

5 июля «Трактор» провёл первую полноценную тренировку на земле.

Хоккеисты поработали на легкоатлетическом стадионе имени Елены Елесиной. Они сдали тест Купера и сделали несколько классических аэробных упражнений.

«Ребята вышли в удовлетворительном состоянии. Команду поделили на две группы. Одна работает на стадионе, вторая — в зале на велотренажёрах. У каждого видно желание работать. С сегодняшнего дня начинаем двухразовые тренировки на земле, с понедельника выходим на лёд.

Будем работать в формате «лёд-земля». 15 июля мы вылетаем на сбор в финский Паюлахти, где будет основная часть нагрузок. Новички команды произвели положительное впечатление. Они — профессионалы, готовы играть за клуб, за город и для болельщиков. Потихоньку втянутся, и всё будет отлично, — рассказал о предстоящей работе главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин.

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