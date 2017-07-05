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5 июля 2017, 14:13 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

ХК «Куньлунь» проведет предсезонные сборы в Швейцарии и Финляндии

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Китайский «Куньлунь» проведет сборы перед началом сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в Швейцарии и Финляндии. Об этом журналистам сообщил главный тренер команды Майк Кинэн.

По словам главного тренера команды Майка Кинэна клуб также проведет два турнира в России. Увеличить
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«Мы отправляемся на первый сбор в Швейцарию на две с половиной недели, в Австрии мы сыграем контрольный матч с местной командой. Потом на 10 дней едем в Финляндию, где встретимся с “Йокеритом” и “Северсталью”. Потом два турнира — в Сочи и Магнитогорске», — сказал специалист.

Пекинский «Куньлунь Ред Стар» в минувшем сезоне дебютировал в чемпионате КХЛ. Команда сумела выйти в плей- офф, где уступила в первом раунде будущему финалисту Кубка Гагарина магнитогорскому «Металлургу».

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