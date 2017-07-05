«Авангард» начал приём заявок на турнир по хоккею на песке
5 июля начался приём заявок для участия в турнире по хоккею на песке «Кубок «Авангарда», который состоится на Центральном пляже Омска.
Соревнования пройдут 23 июля под брендом «Территории Авангарда», начало в 14 часов по омскому времени.
Продолжительность матчей:
— отборочные игры и четвертьфинал — 4 минуты
— полуфинал — 5 минут
— финал — 10 минут.
В турнире могут принять участие юноши от 16 лет.
По желанию игроки могут использовать защитную амуницию (шлем, краги
От одной команды в матче участвуют три полевых игрока без вратаря.
Защищать ворота может каждый игрок.
Мяч разрешено останавливать телом и руками, но нельзя брать в руки.
Во время игры запрещены: удары ногой по мячу, зацепы клюшкой, подножки, толчки клюшкой.
Запрещено поднимать клюшку выше плеча.
За нарушение — удар от ворот до ворот по пустым воротам.
При уходе мяча с поля — аут.
В случае ничьей в дополнительное время — серия по три удара от ворот по пустым воротам.
Решение судьи окончательное и обжалованию не подлежит!
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