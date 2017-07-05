Кинэн: ХК «Куньлунь» на сборе в Финляндии сыграет с «Йокеритом» и «Северсталью»

Ранее сообщалось, что первый тренировочный сбор «Куньлуня» пройдет 8—21 июля в Херизау (Швейцария), где клуб сыграет два контрольных матча, а 23—30 июля в Эспоо (Финляндия) будет проведен второй сбор, в рамках которого также пройдут два товарищеских матча — 28 и 30 июля.

«Планы таковы: мы отправляемся на первый сбор в Швейцарию на две с половиной недели. Съездим в Австрию, где сыграем один матч с местной командой, затем едем на десять дней в Финляндию, где сыграем с “Йокеритом” и “Северсталью”. Потом в Сочи, там будет два турнира, на которых сыграют и Канада, и олимпийская сборная России, а затем в Магнитогорск. Затем несколько дней проведем в Шанхае, освоим арену, после чего возвращение в Россию и семь выездных матчей на старте КХЛ», — заявил Кинэн журналистам.