Кинэн: ХК «Куньлунь» на сборе в Финляндии сыграет с «Йокеритом» и «Северсталью»
МОСКВА, 5 июл —
Р-Спорт, Сергей Смышляев. Китайский клуб КХЛ «Куньлунь» в рамках предсезонного сбора в Финляндии проведет контрольные встречи с местным «Йокеритом» и череповецкой «Северсталью», заявил главный тренер пекинской команды Майк Кинэн.
Ранее сообщалось, что первый тренировочный сбор «Куньлуня» пройдет
«Планы таковы: мы отправляемся на первый сбор в Швейцарию на две с половиной недели. Съездим в Австрию, где сыграем один матч с местной командой, затем едем на десять дней в Финляндию, где сыграем с “Йокеритом” и “Северсталью”. Потом в Сочи, там будет два турнира, на которых сыграют и Канада, и олимпийская сборная России, а затем в Магнитогорск. Затем несколько дней проведем в Шанхае, освоим арену, после чего возвращение в Россию и семь выездных матчей на старте КХЛ», — заявил Кинэн журналистам.
«Куньлунь» в прошлом сезоне дебютировал в КХЛ, выйдя в
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