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5 июля 2017, 13:41 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Кинэн: ХК «Куньлунь» на сборе в Финляндии сыграет с «Йокеритом» и «Северсталью»

МОСКВА, 5 июл — Р-Спорт, Сергей Смышляев. Китайский клуб КХЛ «Куньлунь» в рамках предсезонного сбора в Финляндии проведет контрольные встречи с местным «Йокеритом» и череповецкой «Северсталью», заявил главный тренер пекинской команды Майк Кинэн.

Ранее сообщалось, что первый тренировочный сбор «Куньлуня» пройдет 8—21 июля в Херизау (Швейцария), где клуб сыграет два контрольных матча, а 23—30 июля в Эспоо (Финляндия) будет проведен второй сбор, в рамках которого также пройдут два товарищеских матча — 28 и 30 июля.

«Планы таковы: мы отправляемся на первый сбор в Швейцарию на две с половиной недели. Съездим в Австрию, где сыграем один матч с местной командой, затем едем на десять дней в Финляндию, где сыграем с “Йокеритом” и “Северсталью”. Потом в Сочи, там будет два турнира, на которых сыграют и Канада, и олимпийская сборная России, а затем в Магнитогорск. Затем несколько дней проведем в Шанхае, освоим арену, после чего возвращение в Россию и семь выездных матчей на старте КХЛ», — заявил Кинэн журналистам.

«Куньлунь» в прошлом сезоне дебютировал в КХЛ, выйдя в плей-офф Кубка Гагарина, где в первом раунде уступил магнитогорскому «Металлургу».

Куньлунь
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