Кинэн: У «Куньлуня» нет таких звёзд как Мозякин и Ковальчук, ровная команда

«На первый сбор поедет 15 нападающих, 12 защитников, 4 голкипера, мы ожидаем серьёзную борьбу за место в составе. Мы собрали группу игроков, которые будут бороться за время на льду. Самое интересное в нашей команде, что есть группа зрелых игроков, это не значит, что они старые, есть достаточно опыта во всех возможных лигах: КХЛ, НХЛ, АХЛ.

У нас ровная команда, нет элитных игроков в команде, как Мозякин, Зарипов, Коварж, Дадонов, Шипачёв, Ковальчук. Мы можем назвать ребят талантливым, но не суперзвёздам, есть опытные защитники. Нам очень интересно, как всё будет складываться в сезоне, — передаёт слова Кинэна корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.