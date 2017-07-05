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5 июля 2017, 13:37 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Кинэн: У «Куньлуня» нет таких звёзд как Мозякин и Ковальчук, ровная команда

Главный тренер клуба «Куньлунь Ред Стар» Майк Кинэн прокомментировал подготовку к сезону.

«На первый сбор поедет 15 нападающих, 12 защитников, 4 голкипера, мы ожидаем серьёзную борьбу за место в составе. Мы собрали группу игроков, которые будут бороться за время на льду. Самое интересное в нашей команде, что есть группа зрелых игроков, это не значит, что они старые, есть достаточно опыта во всех возможных лигах: КХЛ, НХЛ, АХЛ.

У нас ровная команда, нет элитных игроков в команде, как Мозякин, Зарипов, Коварж, Дадонов, Шипачёв, Ковальчук. Мы можем назвать ребят талантливым, но не суперзвёздам, есть опытные защитники. Нам очень интересно, как всё будет складываться в сезоне, — передаёт слова Кинэна корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.

Куньлунь
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