ХК «Салават Юлаев» заключил двухлетний контракт с форвардом Денисом Кокаревым
Тема: Переходы КХЛ 2016/2017
МОСКВА, 5 июл —
Р-Спорт. Нападающий Денис Кокарев заключил соглашение сроком на два года с хоккейным клубом «Салават Юлаев», сообщается на официальном сайте команды из Уфы.
С 2010 по 2017 год Кокарев выступал за московское «Динамо». Вместе со столичной командой 32-летний форвард дважды выигрывал Кубок Гагарина (сезоны-2011/12, 2012/13). В прошлом сезоне Кокарев провел в составе «Динамо» 44 матча в регулярном чемпионате, в которых набрал 28 (8 шайб и 20 результативных передач) очков, а в
В составе сборной России в 2012 году Кокарев стал чемпионом мира.
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