ХК «Салават Юлаев» заключил двухлетний контракт с форвардом Денисом Кокаревым

С 2010 по 2017 год Кокарев выступал за московское «Динамо». Вместе со столичной командой 32-летний форвард дважды выигрывал Кубок Гагарина (сезоны-2011/12, 2012/13). В прошлом сезоне Кокарев провел в составе «Динамо» 44 матча в регулярном чемпионате, в которых набрал 28 (8 шайб и 20 результативных передач) очков, а в плей-офф сезона-2016/17 он сыграл в 10 встречах, набрав 2 (1+1) очка.

В составе сборной России в 2012 году Кокарев стал чемпионом мира.