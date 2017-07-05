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5 июля 2017, 12:56 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

ХК «Салават Юлаев» заключил двухлетний контракт с форвардом Денисом Кокаревым

Тема: Переходы КХЛ 2016/2017

МОСКВА, 5 июл — Р-Спорт. Нападающий Денис Кокарев заключил соглашение сроком на два года с хоккейным клубом «Салават Юлаев», сообщается на официальном сайте команды из Уфы.

С 2010 по 2017 год Кокарев выступал за московское «Динамо». Вместе со столичной командой 32-летний форвард дважды выигрывал Кубок Гагарина (сезоны-2011/12, 2012/13). В прошлом сезоне Кокарев провел в составе «Динамо» 44 матча в регулярном чемпионате, в которых набрал 28 (8 шайб и 20 результативных передач) очков, а в плей-офф сезона-2016/17 он сыграл в 10 встречах, набрав 2 (1+1) очка.

В составе сборной России в 2012 году Кокарев стал чемпионом мира.

Салават Юлаев
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