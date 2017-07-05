Президент «Витязя»: Клуб не собирается приобретать хоккеистов московского «Динамо»

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Во вторник Континентальная хоккейная лига сообщила о том, что 42 хоккеистам «Динамо» присвоен статус неограниченно свободных агентов. АНО «Объединенный хоккейный клуб «Динамо» имеет задолженность перед игроками по зарплате за три месяца.