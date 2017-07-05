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5 июля 2017, 12:38 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Белов: Игрокам, оставшимся в «Витязе», предстоит стать лидерами

Главный тренер «Витязя» Валерий Белов вспомнил ключевые моменты прошлого сезона.

«Когда травмировался Сятери, был ключевой момент. Была борьба за плей-офф, и в то время всё решалось. Мы посчитали, что Сапрыкину нужно больше играть. Кто из пары Бирюков — Сапрыкин будет больше играть, я пока не могу сказать.

Костяк у нас остался. Ребята, которые ушли, были лидерами, оставшимся игрокам предстоит ими стать. В целом те, кто остались, стали увереннее. Планы на олимпийскую паузу? Запланированных поездок пока нет, — передаёт слова Белова корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.

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