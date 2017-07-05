Белов: Игрокам, оставшимся в «Витязе», предстоит стать лидерами
Главный тренер «Витязя» Валерий Белов вспомнил ключевые моменты прошлого сезона.
«Когда травмировался Сятери, был ключевой момент. Была борьба за
Костяк у нас остался. Ребята, которые ушли, были лидерами, оставшимся игрокам предстоит ими стать. В целом те, кто остались, стали увереннее. Планы на олимпийскую паузу? Запланированных поездок пока нет, — передаёт слова Белова корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.
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