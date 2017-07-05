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5 июля 2017, 12:30 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Алексей Сопин перешёл в «Сибирь»

Обновлено: 12:56
Тема: Переходы КХЛ 2016/2017

Новосибирская «Сибирь» подписала контракт с нападающим Алексеем Сопиным.

Об этом информирует официальный сайт новосибирской команды Континентальной хоккейной лиги. Соглашение между игроком и клубом рассчитано на один год. Хокеист провёл прошлый сезон в московском «Динамо», 42 игрока которого накануне стали неограниченно свободными агентами.

В сезоне-2016/17 хоккеист провёл 37 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал в них 10 (2+8) очков. В 7 матчах плей-офф на счету игрока 2 гола. Хоккеист является обладателем кубка Гагарина.

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