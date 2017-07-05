Бойд присоединится к «Динамо» на сборе в Пинске
Как стало известно «СЭ», нападающий «Барыса» Дастин Бойд перейдет в московское «Динамо».
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Он пропустит медосмотр клуба в Москве
Отметим, что также процедуру медосмотра в ближайшие дни пропускает защитник Юусо Хиетанен, который получил дополнительное время на отпуск, так как участвовал в чемпионате мира. (Алексей ШЕВЧЕНКО).
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