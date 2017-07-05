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5 июля 2017, 12:34 | Хоккей: КХЛ | Спорт-Экспресс

Бойд присоединится к «Динамо» на сборе в Пинске

Обновлено: 12:56
Тема: Переходы КХЛ 2016/2017

Как стало известно «СЭ», нападающий «Барыса» Дастин Бойд перейдет в московское «Динамо».

Как стало известно СЭ нападающий <span class=error>Барыса</span> <span class=error>Дастин</span> <span class=error>Бойд</span> перейдет в московское Динамо. Увеличить
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Он пропустит медосмотр клуба в Москве 6—7 июля из-за отсутствия российской визы и присоединится к команде на традиционном сборе бело-голубых в Пинске.

Отметим, что также процедуру медосмотра в ближайшие дни пропускает защитник Юусо Хиетанен, который получил дополнительное время на отпуск, так как участвовал в чемпионате мира. (Алексей ШЕВЧЕНКО).

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