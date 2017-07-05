«Йокерит» подписал нападающего Толванена из USHL
Тема: Переходы КХЛ 2016/2017
Финский «Йокерит» объявил об очередных изменениях в своём составе.
Речь идёт о нападающем Ээли Толванене. Соглашение между игроком и финской командой Континентальной хоккейной лиги рассчитано на один год с возможностью продления ещё на один.
В сезоне-2016/17 нападающий выступал за команду «Sioux City Musketeers» в USHL. В 52 матчах регулярного чемпионата он набрал 54 (30+24) очка. Показатель полезности составил «+18». В
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