«Йокерит» подписал нападающего Толванена из USHL

Речь идёт о нападающем Ээли Толванене. Соглашение между игроком и финской командой Континентальной хоккейной лиги рассчитано на один год с возможностью продления ещё на один.

В сезоне-2016/17 нападающий выступал за команду «Sioux City Musketeers» в USHL. В 52 матчах регулярного чемпионата он набрал 54 (30+24) очка. Показатель полезности составил «+18». В плей-офф на счету хоккеиста 13 матчей — 10 (5+5) очков, показатель полезности «+3».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/Jokerit?src=hash">#Jokerit</a> and forward Eeli Tolvanen agree on a 1-year deal (+ option for 2018-19). Welcome to the team, <a href="https://twitter.com/eeli1999">@eeli1999</a>! <a href="https://twitter.com/hashtag/KHL?src=hash">#KHL</a> <a href="https://t.co/lLhVAWOiDR">pic.twitter.com/lLhVAWOiDR</a></p>— Jokerit Helsinki (@Jokerit_EN) <a href="https://twitter.com/Jokerit_EN/status/882515602757353473">5 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>