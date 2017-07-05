Головков: Задача «Витязя» — прохождение первого раунда плей-офф
Президент «Витязя» Михаил Головков рассказал о задачах команды на сезон и новичках.
«Мы за ними следили. Тренер и генеральный менеджер выезжали и смотрели игроков. Было много видеопросмотров. Думаю, что мы не ошиблись и они станут достойной заменой ушедшим хоккеистам.
Какой результат в этом сезоне для нас будет удачным? Я уже говорил ребятам и Валерию Геннадьевичу Белову, что наша задача — это не просто выход в
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