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5 июля 2017, 11:37 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Ансель Галимов перешёл в «Авангард»

Обновлено: 12:15
Тема: Переходы КХЛ 2016/2017

Омский «Авангард» подписал контракт с нападающим Анселем Галимовым.

Об этом информирует официальный сайт клуба Континентальной хоккейной лиги. Соглашение между игроком и клубом рассчитано на два года. В завершившемся сезоне хоккеист выступал за московское «Динамо», 42 игрока которого признаны неограниченно свободными агентами.

В сезоне-2016/17 на счету игрока 14 (8+6) очков в 47 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф он провёл 10 матчей и очков в них не заработал. Всего на уровне КХЛ Галимов провёл 221 матч и набрал 77 очков.

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