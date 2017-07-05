Ансель Галимов перешёл в «Авангард»

Об этом информирует официальный сайт клуба Континентальной хоккейной лиги. Соглашение между игроком и клубом рассчитано на два года. В завершившемся сезоне хоккеист выступал за московское «Динамо», 42 игрока которого признаны неограниченно свободными агентами.

В сезоне-2016/17 на счету игрока 14 (8+6) очков в 47 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф он провёл 10 матчей и очков в них не заработал. Всего на уровне КХЛ Галимов провёл 221 матч и набрал 77 очков.