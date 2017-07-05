Ансель Галимов перешёл в «Авангард»
Омский «Авангард» подписал контракт с нападающим Анселем Галимовым.
Об этом информирует официальный сайт клуба Континентальной хоккейной лиги. Соглашение между игроком и клубом рассчитано на два года. В завершившемся сезоне хоккеист выступал за московское «Динамо», 42 игрока которого признаны неограниченно свободными агентами.
В сезоне-2016/17 на счету игрока 14 (8+6) очков в 47 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter