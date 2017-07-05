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5 июля 2017, 11:28 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Чешский хоккеист Хорак присоединится к «Витязю» на сборе в Италии

ПОДОЛЬСК /Московская область/, 5 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Чешский нападающий «Витязя» Мартин Хорак присоединится к команде на сборе в Италии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба.

«Хорак участвовал в чемпионате мира, поэтому ему решено дать отдохнуть. К команде он присоединится на сборе в Италии», — сообщили в пресс-службе.

Хорак провел в минувшем сезоне за подольский клуб 64 матча, в которых набрал 32 очка (16 шайб + 16 передач). За сборную Чехии на чемпионате мира — 2017 он провел восемь матчей, в которых забил три гола и отдал три передачи.

Хоккеисты «Витязя» приступили к подготовке к сезону в Подольске в начале июля. В итальянский Брессаноне они отправятся 9 июля.

Витязь
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