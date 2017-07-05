«Динамо» лишили игроков

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Вольная для динамовцев.

4 июля Континентальная хоккейная лига на специальном заседании вынесла решение о присвоении хоккеистам московского «Динамо» статуса свободных агентов. Всего «вольную» получили 42 игрока бело-голубых.

«Дисциплинарный комитет КХЛ, а также совместная Дисциплинарная палата ФХР и КХЛ рассмотрели заявления хоккеистов АНО ОХК «Динамо» (Москва) о предоставлении им статуса «неограниченно свободный агент» в связи с неисполнением клубом контрактных обязательств, — говорится в распространенном лигой официальном пресс-релизе.

— На заседании Дисциплинарного комитета КХЛ рассмотрено 13 заявлений от хоккеистов, имевших односторонний контракт. По итогам заседания в отношении хоккеистов Анселя Галимова, Максима Карпова, Дениса Кокарева, Семена Кокуева, Мартиньша Карсумса, Андрея Кутейкина, Артема Подшендялова, Мэта Робинсона, Александра Рыбакова, Якова Рылова и Алексея Сопина принято решение расторгнуть контракт и присвоить статус «неограниченно свободный агент».

В отношении хоккеистов Егора Дугина и Даниила Тарасова, имевших статус «закреплен за клубом (наличие квалификационного предложения)» принято решение присвоить статус «неограниченно свободный агент».

Также рассмотрено 29 заявлений от хоккеистов ОХК «Динамо» (Москва), имевших двусторонний контракт. По итогам заседания в отношении хоккеистов Андрея Алексеева, Андрея Бирюкова, Михаила Бицадзе, Владимира Брюквина, Артемия Грязева, Егора Зайцева, Ивана Игумнова, Виктора Корнякова, Клима Костина, Александра Кузнецова, Георгия Кузнецова, Александра Осина, Кирилла Пилипенко, Алексея Маклюкова, Дмитрия Райко, Дмитрия Сидлярова, Александра Севостьянова, Артема Федорова, Максима Чувилова, Дмитрия Шевченко и Ильи Шипова принято решение расторгнуть контракт и присвоить статус «неограниченно свободный агент».

В отношении хоккеистов Ильи Баранова, Ивана Бочарова, Артема Волкова, Владислава Ефремова, Андрея Миронова, Станислава Кондратьева, Александра Петунина и Максима Соловьева, имевших статус «закреплен за клубом (наличие квалификационного предложения)», принято решение присвоить статус «неограниченно свободный агент».

Таким образом, все игроки, выступавшие за «Динамо» в прошлом сезоне или принадлежавшие клубу, официально покинули команду.

Что случилось.

Ситуация с московским «Динамо» была «нездоровой» еще с концовки прошлого сезона, когда появилась информация о наличии финансовых проблем. В частности, у клуба были серьезные долги по зарплате перед хоккеистами и персоналом.

Эта ситуация связывалась, по одной из версий, с якобы неэффективным управлением клубом гендиректором АНО «ОХК Динамо» Андреем Сафроновым, а по другой, борьбой за власть в хоккейной команде между тем же Сафроновым и ВФСО «Динамо», являющимся учредителем клуба, но не имевшим в нем реальных рычагов управления.

В итоге ситуация пришла практически к катастрофе — долг «Динамо» перед игроками достиг 728 млн рублей, в офисе клуба летом проходили обыски, а работа была парализована.

Сафронов публично заявлял о «беспределе», появлялась информация о том, что на гендиректора было заведено уголовное дело, но впоследствии она была опровергнута, а сам функционер, некогда работавший и в сборной России и прославившийся своими одиозными интервью, ушел из клуба.

Контроль над командой в итоге получил Центральный совет «Динамо» во главе с Владимиром Стржалковским, пожаловавшимся на «неэффективное расходование средств» предыдущим гендиректором.

При этом ВФСО «Динамо» официально заявило, что не видит оснований для выплаты долгов игрокам, оставшимся от предыдущего руководства.

Фактически, заявление ВФСО означало, что новое «Динамо» не является правопреемником прежнего, что ставит ряд вопросов.

Главным из них являются следующие: почему же еще «старое» «Динамо» было допущено до участия в новом сезоне КХЛ, имея такие долги перед игроками? Каким образом лицензию на участие в Континентальной хоккейной лиге получил клуб под руководством ВФСО «Динамо»?

Почему если у столичного «Динамо» были такие проблемы, из КХЛ был отчислен не хватающий звезд с неба в спортивном плане, но финансово благополучный новокузнецкий «Металлург»?

Что теперь будет с долгами «Динамо» перед игроками?

На последний вопрос, заседание дисциплинарного комитета КХЛ, похоже, дало ответ: никаких денег игрокам никто выплачивать не будет, но они при этом получили право решать собственную судьбу сами.

Кто куда.

Естественно, игроки «Динамо» теперь не останутся без команд. Клуб ежегодно играл в плей-офф Кубка Гагарина, дойдя минувшей весной до полуфинала конференции, где хотя и уступил питерскому СКА, однако нанес ему единственное поражение в рамках баталий внутри Западной конференции.

Уже стало известно, что проведший в системе клуба 14 лет (с учетом выступлений за ХК МВД) нападающий Денис Кокарев, выигравший в составе команды два Кубка Гагарина, а в составе сборной России ставший чемпионом мира в 2012 году, продолжит карьеру в уфимском «Салавате Юлаеве».

Вместе с ним в клубе из Башкортостана окажется другой форвард бело-голубых — Артем Федоров.

Ведущий атакующий защитник клуба Мэт Робинсон продолжит карьеру либо в ЦСКА, либо в казанском «Ак Барсе», а Ансель Галимов может оказаться в омском «Авангарде».

Актуальным получение «вольницы» стало для молодого форварда Клима Костина, проведшего в прошлом сезоне в КХЛ восемь матчей и участвовавшего в составе юниорской сборной России в чемпионате мира.

Он был выбран под последним, 31-м номером в первом раунде драфта этого года в НХЛ «Сент-Луис Блюз» и планирует сейчас заключить с «музыкантами» контракт новичка, чтобы начать заокеанский этап своей карьеры.

При этом ВФСО, возможно, рассчитывает перезаключить с рядом освобожденных от обязательств перед «Динамо» игроками новые соглашения, но никаких заявлений на этот счет пока не делало.