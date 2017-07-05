Бывший голкипер ХК «Динамо-Минск» Бен Скривенс перешел в «Салават Юлаев»

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Вратарь «зубров» сообщил о своем намерении сменить клубную прописку ранее, и одним из вариантов продолжения карьеры назывался уфимский клуб. В прошлом сезоне в составе минского «Динамо» в регулярном чемпионате Бен Скривенс провел 55 матчей, завершив сезон с коэффициентом надежности 91,8%.

В минское «Динамо» канадский голкипер переехал из клуба НХЛ «Монреаль». Ранее он выступал в составе «Лос-Анджелес Кингз» и «Эдмонтон Ойлерз».