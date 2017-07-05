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5 июля 2017, 10:31 | Хоккей: КХЛ | БЕЛТА

Бывший голкипер ХК «Динамо-Минск» Бен Скривенс перешел в «Салават Юлаев»

Тема: Переходы КХЛ 2016/2017

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бывший голкипер ХК «Динамо-Минск» Бен Скривенс перешел в уфимский «Салават Юлаев». Российский клуб подтвердил эту информацию, сообщает корреспондент БЕЛТА.

<em>5 июля Минск /Корр. <span class=error>БЕЛТА</span>/. </em>Бывший голкипер ХК Динамо-Минск <span class=error>Бен</span> <span class=error>Скривенс</span> перешел в уфимский <span class=error>Салават</span> <span class=error>Юлаев</span>. Российский клуб подтвердил эту информацию сообщает корреспондент <span class=error>БЕЛТА</span>. Увеличить
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Вратарь «зубров» сообщил о своем намерении сменить клубную прописку ранее, и одним из вариантов продолжения карьеры назывался уфимский клуб. В прошлом сезоне в составе минского «Динамо» в регулярном чемпионате Бен Скривенс провел 55 матчей, завершив сезон с коэффициентом надежности 91,8%.

В минское «Динамо» канадский голкипер переехал из клуба НХЛ «Монреаль». Ранее он выступал в составе «Лос-Анджелес Кингз» и «Эдмонтон Ойлерз».

На данный момент в составе белорусского представителя в Континентальной хоккейной лиге два вратаря с белорусским гражданством: недавно перешедший из усть-каменогорского «Торпедо» Степан Горячевских и Михаил Карнаухов.

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