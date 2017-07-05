Магнитогорский хоккейный клуб «Металлург» в июле проведет сбор в Германии
МОСКВА, 5 июл —
Р-Спорт. Магнитогорский «Металлург» в июле проведет сбор в Гармиш-Партенкирхене (Германия), сообщается на официальном сайте хоккейного клуба.
В полном составе «Металлург» соберется 10 июля в Магнитогорске. 19 июля команда отправится в
С 5 по 9 августа «Металлург» в Сочи сыграет на турнире Sochi Hockey Open. С 12 по 15 августа в Магнитогорске состоится Мемориал Ивана Ромазана, в котором, помимо «Металлурга», примут участие также новосибирская «Сибирь», челябинский «Трактор» и «Куньлунь».
Новый сезон Континентальной хоккейной лиги стартует 21 августа.
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