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5 июля 2017, 9:44 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Магнитогорский хоккейный клуб «Металлург» в июле проведет сбор в Германии

МОСКВА, 5 июл — Р-Спорт. Магнитогорский «Металлург» в июле проведет сбор в Гармиш-Партенкирхене (Германия), сообщается на официальном сайте хоккейного клуба.

В полном составе «Металлург» соберется 10 июля в Магнитогорске. 19 июля команда отправится в Гармиш-Партенкирхен. На сборе предусмотрен контрольный матч с подмосковным «Витязем». 29 июля команда вернется в Магнитогорск.

С 5 по 9 августа «Металлург» в Сочи сыграет на турнире Sochi Hockey Open. С 12 по 15 августа в Магнитогорске состоится Мемориал Ивана Ромазана, в котором, помимо «Металлурга», примут участие также новосибирская «Сибирь», челябинский «Трактор» и «Куньлунь».

Новый сезон Континентальной хоккейной лиги стартует 21 августа.

Металлург Мг
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