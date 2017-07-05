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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/30285741/
5 июля 2017, 8:24 | Хоккей: КХЛ | Sports.kz

«Торпедо» и «Барыс» продолжат сотрудничать по договору

«Торпедо» и клуб Континентальной Хоккейной Лиги «Барыс» (Астана) подписали договор о спортивном сотрудничестве.

<span class=error>Торпедо</span> и клуб Континентальной Хоккейной Лиги <span class=error>Барыс</span> (<span class=error>Астана</span>) подписали договор о спортивном сотрудничестве. Увеличить
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Согласно данному договору «Барыс» сможет отправлять своих хоккеистов в «Торпедо» для получения необходимой игровой практики.

Напомним, что в прошлом сезоне «Торпедо» и «Барыс» сотрудничали по аналогичному договору.

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