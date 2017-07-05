«Торпедо» и «Барыс» продолжат сотрудничать по договору
«Торпедо» и клуб Континентальной Хоккейной Лиги «Барыс» (Астана) подписали договор о спортивном сотрудничестве.
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Согласно данному договору «Барыс» сможет отправлять своих хоккеистов в «Торпедо» для получения необходимой игровой практики.
Напомним, что в прошлом сезоне «Торпедо» и «Барыс» сотрудничали по аналогичному договору.
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