«Салават Юлаев» подписал контракты с хоккеистами Кокаревым и Федоровым

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«Контракт с голкипером, который в прошедшем сезоне играл за минское “Динамо” подписан сроком на один год. Также были заключены двухлетние контракты с бывшими нападающими московского “Динамо” Денисом Кокаревым и Артемом Федоровым», — сказали в клубе. Ранее в межсезонье команду покинул шведский вратарь Никлас Сведберг.

В минувшем сезоне «Салават Юлаев» занял шестое место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата, в первом раунде плей-офф уфимцы проиграли казанскому «Ак Барсу» со счетом 1−4 в серии.

Во вторник стало известно, что игрок в числе 42-х игроков «Динамо» был признан неограниченно свободным агентом из-за задолженности АНО «Объединенный хоккейный клуб «Динамо» по зарплате за три месяца.