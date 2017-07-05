«Салават Юлаев» подписал контракты с хоккеистами Кокаревым и Федоровым
УФА, 5 июля. /Корр. ТАСС Наиль Шахвалиев/. Уфимский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Салават Юлаев» подписал контракты с канадским голкипером Беном Скривенсом, а также нападающими Денисом Кокаревым и Артемом Федоровым. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в клубе.
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«Контракт с голкипером, который в прошедшем сезоне играл за минское “Динамо” подписан сроком на один год. Также были заключены двухлетние контракты с бывшими нападающими московского “Динамо” Денисом Кокаревым и Артемом Федоровым», — сказали в клубе. Ранее в межсезонье команду покинул шведский вратарь Никлас Сведберг.
В минувшем сезоне «Салават Юлаев» занял шестое место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата, в первом раунде
Во вторник стало известно, что игрок в числе 42-х игроков «Динамо» был признан неограниченно свободным агентом
Кокарев выступал за «Динамо» с 2010 года и стал двукратным обладателем Кубка Гагарина. В сезоне-2016/17 Кокарев сыграл 44 матча в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 28 очков (8 шайб + 20 передач). В 10 матчах
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