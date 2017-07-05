Агент Ильи Ковальчука подтвердил, что форвард проведет сезон-2017/18 в КХЛ
МОСКВА, 5 июл —
Р-Спорт. Агент российского нападающего Ильи Ковальчука Джей Гроссман подтвердил, что хоккеист проведет предстоящий сезон в КХЛ, сообщается на официальном сайте НХЛ.
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Ранее издание New York Post также сообщило, что Ковальчук не вернется в НХЛ в ближайшее время и останется еще на сезон в КХЛ. Сообщалось, что генеральный менеджер «Нью-Джерси Девилз», которому принадлежат права на Ковальчука в НХЛ, Рей Шеро искал варианты для обмена Ковальчука. Это не устроило ни форварда, ни его агента. В результате руководство «Девилз» отказалось от идеи возвращения Ковальчука.
В конце апреля истек срок действия контракта 34-летнего игрока с его предыдущим клубом —
Ковальчук по своей воле завершил карьеру в НХЛ 11 июля 2013 года. На тот момент у него оставалось 12 лет и $77 млн от 15-летнего контракта на общую сумму $100 млн, который он подписал с «Девилз» 3 сентября 2010 года. Форвард 15 июля 2013 года подписал четырехлетний контракт со СКА. Следующим летом Ковальчук, которому 15 апреля 2018 года исполнится 35 лет, станет неограниченно свободным агентом и сможет подписать контракт с любой командой НХЛ.
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