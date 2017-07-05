«Динамо» разрушили из-за долгов

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42 хоккеиста. Прошлое, настоящее и будущее «Динамо». Игроки КХЛ, ВХЛ и МХЛ. Вчера московский клуб потерял все это сразу.

Вкратце предыстория этого невероятного даже по меркам российского хоккея события. Предыдущее руководство бело-голубых во главе с гендиректором клуба Андреем Сафроновым не погасило хоккеистам долги по зарплате за предыдущий сезон — в общей сложности они составляют несколько сотен миллионов рублей. В ситуацию вмешался центральный совет общества «Динамо», который образовал другое юридическое лицо и подал заявку на участие в чемпионате-2017/18. КХЛ приняла ее — однако новые менеджеры клуба также не собирались выплачивать старые долги.

Поэтому более четырех десятков хоккеистов «Динамо», от ветеранов вроде Дениса Кокарева до молодых звездочек вроде Клима Костина, обратились в лигу с заявлениями с требованием признать их неограниченно свободными агентами. Положительное для игроков решение КХЛ позволяло бы каждому из них выйти на рынок и выбирать себе клуб — хоть в России, хоть в Северной Америке или Европе.

И вчера лига удовлетворила их просьбу — 42 игрока перестали иметь хоть какое-то отношение к «Динамо».

Эта грустная, а для болельщиков бело-голубых даже кошмарная история очень поучительна. Невиданный прецедент стал прямым следствием странной системы российского хоккея, в которой из главной лиги изгоняются не богатые клубы, живущие не по средствам, а бедные — даже если последние всегда платят вовремя. Чуть ли не каждую неделю то из одного, то из другого клуба КХЛ по ходу последних сезонов приходили новости о проблемах с долгами — когда-нибудь этот ящик Пандоры должно было прорвать.

А искать сейчас виноватых бесполезно. Сафронов уже не имеет никакого отношения к «Динамо», а новое руководство не хочет исправлять финансовые ошибки предшественников. Что же будет с московским клубом?

Конечно, им не грозят ни забвение, ни отправка в Высшую лигу, ни пропуск сезона. Но клуб, который недавно дважды кряду выигрывал Кубок Гагарина и уже давно входит в число фаворитов чемпионата, не имеет права в одно мгновение терять своих звезд, а также пару десятков молодых хоккеистов, которых многие годы готовили в школе «Динамо» к тому, что они когда-нибудь помогут главной команде системы.

Нет, «Динамо» и с нынешним составом, в котором остались хоккеисты, которые готовы подождать погашения долгов еще какое-то время, поборется за плей-офф и может быть, даже туда попадет. Таков уж уровень конкуренции в нынешней КХЛ, что позволяет потерять половину основного состава, но все равно остаться на плаву.

Однако для клуба абсолютно справедливое решение лиги, которая наконец перестала закрывать глаза на бесконечный фарс с отсрочками по долгам, — это нокаут. Как в спортивном смысле, так и имиджевом. Уже в ближайшие дни бывшие лидеры «Динамо» разбредутся по новым клубам.

Чемпион мира Денис Кокарев близок к переходу в «Салават Юлаев», один из сильнейших защитников КХЛ Мэт Робинсон выбирает между ЦСКА и «Ак Барсом», лучший юниор «Динамо» Клим Костин отправляется за океан в «Сент-Луис». И так далее, и так далее.

42 человека — это, пожалуй, самое массовое бегство в российской истории, если не считать случаев ликвидации клубов. Вчера «Динамо» отправили в нокаут. И как оттуда выбираться — не знает никто.

КТО ПОКИНЕТ «ДИНАМО»

«СЭ» приводит текст пресс-релиза КХЛ по поводу решения лиги по ситуации в московском клубе:

— Дисциплинарный комитет КХЛ, а также совместная Дисциплинарная палата ФХР и КХЛ рассмотрели заявления хоккеистов АНО ОХК «Динамо» (Москва) о предоставлении им статуса «неограниченно свободный агент» в связи с неисполнением клубом контрактных обязательств.

На заседании Дисциплинарного комитета КХЛ рассмотрено 13 заявлений от хоккеистов АНО ОХК «Динамо» (Москва), имевших односторонний контракт. По итогам заседания в отношении хоккеистов Анселя Галимова, Максима Карпова, Дениса Кокарева, Семена Кокуева, Мартиньша Карсумса, Андрея Кутейкина, Артема Подшендялова, Мэта Робинсона, Александра Рыбакова, Якова Рылова и Алексея Сопина принято решение расторгнуть контракт и присвоить статус «неограниченно свободный агент».

В отношении хоккеистов Егора Дугина и Даниила Тарасова, имевших статус «закреплен за клубом (наличие квалификационного предложения)» принято решение присвоить статус «неограниченно свободный агент».

На заседании совместной дисциплинарной палаты ФХР и КХЛ рассмотрено 29 заявлений от хоккеистов ОХК «Динамо» (Москва), имевших двусторонний контракт. По итогам заседания в отношении хоккеистов Андрея Алексеева, Андрея Бирюкова, Михаила Бицадзе, Владимира Брюквина, Артемия Грязева, Егора Зайцева, Ивана Игумнова, Виктора Корнякова, Клима Костина, Александра Кузнецова, Георгия Кузнецова, Александра Осина, Кирилла Пилипенко, Алексея Маклюкова, Дмитрия Райко, Дмитрия Сидлярова, Александра Севостьянова, Артема Федорова, Максима Чувилова, Дмитрия Шевченко и Ильи Шипова принято решение расторгнуть контракт и присвоить статус «неограниченно свободный агент».

В отношении хоккеистов Ильи Баранова, Ивана Бочарова, Артема Волкова, Владислава Ефремова, Андрея Миронова, Станислава Кондратьева, Александра Петунина и Максима Соловьева, имевших статус «закреплен за клубом (наличие квалификационного предложения)» принято решение присвоить статус «неограниченно свободный агент».

Павел КЛИМОВИЦКИЙ.