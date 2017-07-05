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5 июля 2017, 0:22 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Форвард Никита Филатов перезаключил контракт с хоккейным клубом «Лада»

МОСКВА, 4 июл — Р-Спорт. Нападающий Никита Филатов подписал новое соглашение на измененных условиях с тольяттинским хоккейным клубом «Лада», сообщается на официальном сайте КХЛ.

Сообщается, что речь идет об однолетнем одностороннем контракте с 27-летним игроком. В минувшем сезоне в составе «Лады» он вышел на лед в 57 матчах КХЛ и набрал 40 очков (19 шайб и 21 передача).

Омский «Авангард» по соглашению сторон расторг контракт с нападающим Станиславом Третьяковым. Магнитогорский «Металлург» по соглашению сторон расторг соглашение с защитником Михаилом Юзеевым.

«Нефтехимик» прекратил отношения с нападающим Станиславом Альшевским, который перебрался в Нижнекамск 3 июля. Отмечается, что контракт расторгнут по инициативе клуба. Кроме того, по инициативе клуба было расторгнуто соглашение между московским «Спартаком» и защитником Александром Пелевиным.

Защитник Сергей Сентюрин заключил односторонний контракт на один год с «Трактором» из Челябинска.

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