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4 июля 2017, 23:24 | Хоккей: КХЛ | Спорт-Экспресс

Ковальчук останется в России из-за больших запросов «Нью-Джерси»

Как стало известно «СЭ», нападающий Илья Ковальчук вероятнее всего продолжит карьеру в КХЛ из-за того, что «Нью-Джерси» требует у интересующихся им клубов слишком большую компенсацию, что их категорически не устраивает.

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В ближайшие дни 34-летний Ковальчук может подписать новый контракт со СКА сроком на один год. Напомним, следующим летом ему не потребуется заключать соглашение с «Девилз», чтобы вернуться в НХЛ. Он получит статус неограниченно свободного агента и сможет перейти в любой клуб по собственному желанию.

В прошлом сезоне на счету Ковальчука 78 (32+46) очков в 60 матчах регулярного чемпионата КХЛ и 9 (6+3) очков в 18 играх плей-офф за СКА.

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