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4 июля 2017, 20:22 | Хоккей: КХЛ | Советский спорт

«Кинэна позвали для победы в Кубке Гагарина!». Мощное заявление босса «Куньлуня»

Билли Нгок, известный российским болельщикам, как, по сути, хозяин китайского «Куньлуня» принял во вторник активное участие в подписание меморандума о сотрудничестве между Россией и Китаем в области развития хоккея. И в частности создания на базе ВХЛ проекта «Кубок Шелкового пути». А после торжественной церемонии ответил на вопросы «Советского спорта».

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— В этом году в ВХЛ начнут выступать две китайские команды, но это только подготовительная работа для «Кубка Шелкового пути», — заявил Нгок. — Игроки этих команд просто познакомятся с жизнью в российской лиге. С ее расписанием, перелетами, уровнем и прочими нюансами.

— Сколько китайских команд вы планируете создать в дальнейшем?
— С сезона 2018/19 мы создаем лигу «Шелкового пути». К 2022 году (Когда в Китае пройдут Зимние олимпийские игры. — Прим. ред.) в ней должно быть восемь или даже десять китайских команд. Пока мы организовали клубы в городах, которые расположены поближе к границе с Россией. Но в дальнейшем у нас есть план охватить хоккеем всю территорию Китая. Поэтому клубы будут создаваться также в Пекине, Шанхае, Гуанчжоу, Гонконге, Сянгане….

— Как вы собираетесь прививать китайским болельщикам любовь к хоккею?
— Это будет громадный маркетинг по всему миру. Совместно с нашими российскими партнерами мы будем продвигать хоккей на телевидении. Я думаю, что наши спонсоры будут не только из России или Китая. Предполагаю, что многие американские и канадские компании тоже не останутся в стороне. Ведь они хотят продвигать в Китае свои торговые марки. Мы будем приветствовать спонсоров из Северной Америки. Я лично считаю, что хоккей — это спорт без границ. Пусть у всех игроков есть спортивное гражданство. Но у самого спорта границ нет.

— Вы лично ждете от «Куньлуня» побед в чемпионате КХЛ? Или на первом плане все же стоит задача подготовить на его базе национальную сборную к ОИ-2022?
— Нам интересно и то, и другое! Если бы мы не хотели завоевать Кубок Гагарина разве стали бы приглашать к себе такого известного тренера, как Майк Кинэн? Он умеет готовить свои команды только к большим победам.

Другая цель — сделать так, чтобы в сезоне 2021/22 за «Куньлунь» играли только китайский игроки. На сто процентов! И они станут основой для нашей олимпийской сборной. Для этого мы и создаем сейчас команды в ВХЛ. Понимаем, что уровень у наших игроков еще не дотягивает до КХЛ. Наша цель — поднять их до этого уровня за несколько лет.

— Планируете создавать не только взрослые команды, но и детские хоккейные школы?
— По нашему плану в Китае будет открыто пять детских хоккейных школ. Сейчас у нас есть также школы в Канаде и США. А в ближайшее время, возможно, создадим такую и в России. Скорее всего, на Дальнем Востоке. Будем использовать российских тренеров для подготовки китайских хоккеистов.

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Новости КХЛ

Нгок: Цель «Куньлуня» — команда только из китайских хоккеистов к сезону-2021/22

МОСКВА, 4 июл — Р-Спорт, Василий Конов-мл. «Куньлунь» ставит перед собой цель, чтобы в сезоне-2021/22 в команде выступали лишь китайские хоккеисты, заявил председатель совета директоров пекинского клуба КХЛ Билли Нгок.
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